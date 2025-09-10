17.6 C
Antofagasta
Miércoles 10 de Septiembre del 2025 15:03
Tocopilla

Mujer queda en prisión preventiva tras operativo antidrogas en Tocopilla

Detectives de la Bicrim detuvieron a la imputada en el sector nororiente de la comuna, incautando cocaína base, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

La Brigada de Investigación Criminal de Tocopilla de la Prefectura Provincial Antofagasta, concretó la detención de una mujer mayor de edad, de nacionalidad chilena, en el marco de un procedimiento por infracción al Artículo 4 de la Ley 20.000.

El operativo, se llevó a cabo este 9 de septiembre por el equipo MT-0 de la unidad en coordinación con la Fiscalía Local, teniendo como resultado la incautación de cocaína base, un teléfono celular y dinero en efectivo desde un domicilio ubicado en el sector nororiente de la comuna.

La imputada fue puesta a disposición de la justicia quedando en Prisión Preventiva por ser considerada un peligro para la sociedad, mientras se realiza la investigación correspondiente por un plazo de 120 días.

A respecto, el jefe de la Bicrim Tocopilla, subprefecto Aldo Cornejo, destacó que “este procedimiento es el resultado del trabajo investigativo y del compromiso de nuestros detectives en la lucha contra el microtráfico de drogas, lo que se traduce en mayor seguridad para nuestros vecinos y vecinas. Continuaremos desplegando acciones focalizadas junto a la Fiscalía para dar respuesta a las denuncias ciudadanas y contribuir al bienestar de la comunidad tocopillana”.

