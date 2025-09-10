17.6 C
Antofagasta
Miércoles 10 de Septiembre del 2025 15:59
Detienen a sujeto involucrado en al menos 5 robos a locales comerciales del centro de Antofagasta

El detenido, de nacionalidad chilena y con antecedentes penales, se especializaba en el robo a ópticas y farmacias principalmente.

Por El Diario de Antofagasta
En un trabajo investigativo realizado por Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales, SIP, de la 3° Comisaría de Antofagasta en coordinación con el Ministerio Público, se logró la detención de un sujeto de interés, el cual habría sido sindicado como autor de a lo menos 5 robos a locales comerciales en el centro de la capital regional.

Por cinco meses, Carabineros de esta sección especializada, desarrolló diligencias investigativas, levantamiento y análisis de evidencias con el fin de identificar y detener a quien sería el responsable de los robos a farmacias y ópticas principalmente.

De esta manera, la mañana del lunes 8 de septiembre y con la orden de detención correspondiente, Carabineros de la SIP concretó la captura de sujeto, de nacionalidad chilena, y quien además registra detenciones anteriores y antecedentes penales.

El imputado pasó al Control de Detención correspondiente por robo en lugar no habitado.

