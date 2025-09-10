VIDEO | Registros muestran “Barco pirata” turístico hundido en el muelle histórico de Antofagasta

Un catamarán turístico, conocido por ofrecer recorridos en la bahía de Antofagasta con diseño de barco pirata, apareció hundido en las cercanías del muelle histórico de la ciudad.

Los registros fueron compartidos en redes sociales, donde se aprecia la nave inclinada y en gran parte sumergida en el agua, mientras en el sector se mantenía expectación por lo ocurrido.

La embarcación era utilizada habitualmente para paseos de pasajeros y turistas en la costa antofagastina.