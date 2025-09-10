17.6 C
Antofagasta
Miércoles 10 de Septiembre del 2025 15:36
VIDEO | Registros muestran “Barco pirata” turístico hundido en el muelle histórico de Antofagasta

Videos difundidos en redes sociales muestran la embarcación tipo barco pirata parcialmente sumergida, generando sorpresa entre vecinos y visitantes.

Por El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Un catamarán turístico, conocido por ofrecer recorridos en la bahía de Antofagasta con diseño de barco pirata, apareció hundido en las cercanías del muelle histórico de la ciudad.

Los registros fueron compartidos en redes sociales, donde se aprecia la nave inclinada y en gran parte sumergida en el agua, mientras en el sector se mantenía expectación por lo ocurrido.

La embarcación era utilizada habitualmente para paseos de pasajeros y turistas en la costa antofagastina.

