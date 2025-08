“No fue un accidente, fue un crimen”: Familia de Constanza exige justicia a más de 5 meses del fatal accidente ocurrido en Antofagasta

Constanza Maluenda tenía 21 años y una sonrisa que, según su madre, aún puede ver cada vez que cierra los ojos. Era hija, hermana, amiga, amante de las cosas simples. El 9 de febrero, su vida se apagó tras una colisión en la costanera sur de Antofagasta. Cinco meses después, su familia sigue exigiendo justicia. Pero antes que nada, piden que el mundo sepa quién era: una joven valiente, generosa, llena de amor y sueños. Porque nadie debería ser recordado solo por cómo murió, sino por cómo vivió.

A las 04:45 de la madrugada, el sonido del impacto rompió el silencio en la avenida Grecia. Una colisión frontal dejó dos jóvenes fallecidos y cuatro personas heridas. Constanza Maluenda y Marcelo, de 21 y 26 años, murieron en el lugar.

Constanza junto a su familia – Fotografía cedida.

La noticia circuló en medios locales. Se habló de una conductora sin licencia, del alcohol, de una investigación en curso. Pero para la familia de Constanza, ella no puede —no debe— quedar reducida a una nota policial.

“Agradezco que quieran visibilizar la historia de mi hija Constanza desde el amor y no solo de la tragedia, ya que no queremos que solo sea una cifra más”, dice Alejandra Barria, su madre.

Constanza era la hija mayor de tres hermanos. Le gustaba cantar en su habitación, caminar sin apuro, mirar el cielo. “Era de esas personas que te abrazaban con la mirada y te hacían sentir que todo iba a estar bien”, recuerda su madre. Sensible, valiente, madura para su edad, tenía una manera única de estar presente para los demás.

“Tenía una sensibilidad única, un corazón enorme y una risa que llenaba cualquier espacio… Tenía sueños, tenía planes. Y lo más hermoso de ella era su forma de amar: sin condiciones, sin medida”.

Constanza junto a su familia – Fotografía cedida.

Aquella noche de febrero, su historia se detuvo. Pero para quienes la amaron, nada se ha detenido desde entonces. La conductora del vehículo que provocó el choque, manejaba sin licencia y en estado de ebriedad, según la formalización del Ministerio Público. Aunque inicialmente se decretó prisión preventiva, esta fue revocada semanas después, causando indignación en las familias.

“Sentimos que no han hecho lo suficiente… Nos hace sentir solos, como que tuviéramos que rogar por justicia”, expresa Alejandra.

El 25 de julio, tras una nueva revisión, se decretó nuevamente la prisión preventiva de la imputada. Pero la herida sigue abierta. La familia de Constanza ha creado la campaña #JusticiaParaConiYMarcelo, como un espacio de memoria, pero también de lucha.

“No fue un accidente. Fue un crimen por culpa de Millaray Torres Morales, que manejaba sin licencia, en estado de ebriedad y drogada”, dice la madre de Constanza con fuerza y convicción. “Esperamos que la condena sea ejemplar… Que la justicia no solo actúe, sino también repare en parte el daño irreparable de la vida de dos personas que se perdió”.

Constanza junto a su familia – Fotografía cedida.

Entre los recuerdos, Alejandra atesora los más simples: las videollamadas, el silencio compartido, los “te quiero” cotidianos. “La última vez que la vi fue, como siempre, con un ‘te quiero, mamá’ y una sonrisa que todavía veo cuando cierro los ojos”.

“Si algo me mueve hoy es el amor de mi hija y la necesidad de que se haga justicia. Que nadie más tenga que vivir este dolor. Que la memoria de mi hija inspire cambios”.

Y concluye con una promesa que es también una declaración de amor eterno: “Para ti, mi Coni hermosa: tu ausencia duele cada día, pero tu amor me acompaña en cada paso. No hay noche que no te piense ni día que no te extrañe. Hoy eres mi estrella, y desde donde estés sé que me cuidas. Y yo seguiré luchando por ti, hasta mi último suspiro”.