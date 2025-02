Una crisis que necesita ayuda urgente: 8 hembras y más de 48 cachorros abandonados en caso “Perritas del km 12” en Antofagasta

En el kilómetro 12 de Antofagasta, ocho perritas han sido abandonadas a su suerte por mucho tiempo, dando lugar a una alarmante reproducción de cachorros. Actualmente, al menos 48 perritos han nacido en condiciones de extrema vulnerabilidad, con solo cinco de ellos logrando ser adoptados hasta ahora. La situación es desesperante para los rescatistas, quienes enfrentan enormes dificultades para proporcionarles alimento, atención veterinaria y hogares temporales.

El caso “Perritas del kilómetro 12”

La Fundación F.R.E.P.A, junto a la rescatista Maritza Valdez, han tomado el liderazgo en este caso, gestionando alimento y buscando soluciones para esterilizar a las perritas, evitando que sigan naciendo más cachorros en el abandono, sin embargo, la falta de apoyo es evidente. Desde la agrupación denuncian que el PET Municipal no da cupos para la atención de las organizaciones animalistas, dejando sin alternativa a quienes intentan frenar esta crisis.

“Nos llegó el caso de los bebés y mamás, 8 perras que esterilizar y no tenemos atención en el PET Municipal, se verá con una veterinaria porque se tienen que dardear, son hurañas y no tenemos alimentos, nada de donación“, explicó Jeannette de fundación F.R.E.P.A.

Agregando que son 48 pequeñitos los que salieron inicialmente de estas camadas, de los cuales 5 lograron ser dados en adopción. Lamentablemente, el panorama continúa cuesta arriba, ya que de la última hembra preñada se sumaron otros 16 canes en los últimos días.

Actualmente, la mitad de los animalitos se encuentran en hogares temporales pagados, mientras que los demás permanecen junto a sus madres en el terreno. En este punto, la situación es aún más complicada porque los machos con los que se han cruzado, pertenecen a una empresa local que se encuentra en la zona, por lo que, mientras más tiempo pase, más difícil será controlar esta sobrepoblación.

Apoyo urgente de la comunidad

Ante la falta de apoyo oficial, la esperanza sigue puesta en la solidaridad de la comunidad. Se necesitan padrinos para financiar las esterilizaciones, así como donaciones de alimento y ayuda económica para costear las atenciones veterinarias y hogares temporales.

“Tenemos que esterilizar lo antes posible a las perritas del kilómetro 12, las ocho perras están pariendo y pariendo, de los 48 perritos de las camadas que nacieron de ellas, ahora nacieron 16 más (…) son 35 mil pesos que nos deja una veterinaria por esterilizar a las perras, pero también hay que pagar el dardeo, el traslado de la bencina, las jaulas, todo. Pero si no hay apoyo de la comunidad cómo vamos a hacer esto, ya realmente es un estrés horrible, tratamos de hacer lo que es publicación, en alimentación tampoco ha llegado, qué pasa con la comunidad que no reacciona a estos temas, siendo ONG no estamos siendo apoyadas en un caso que es grave (…) ha sido muy complicado, estoy agotada, sin soluciones“, expresó afectada Jeannette.

¿Cómo ayudar?

Si no quieres ser indiferente y puedes ser parte del cambio y ayudar a estos animalitos que han sido ignorados por tanto tiempo, cualquier aporte es valioso. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al +569 8472 0307 con Jeannette, o directamente a las redes sociales de fundación F.R.E.P.A en Facebook e Instagram.

Además, varios de los pequeñitos se encuentran en adopción responsable y, como siempre, compartir el caso es imprescindible para llegar a más personas. ¡Cada granito cuenta, una patita en el corazón!