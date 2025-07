Tu denuncia puede salvar una vida: Reconoce el maltrato animal y la tenencia irresponsable

Cada día, cientos de animalitos enfrentan situaciones de dolor, abandono y desprotección, algunos son víctimas de maltrato directo, otros sufren por la negligencia e irresponsabilidad de quienes alguna vez prometieron cuidarlos y muchos más han pasado toda su vida en la indiferencia de las calles.

Es por esto, que el Gobierno de Chile compartió información clave para poder diferenciar claramente entre dos realidades: el maltrato animal, que es un delito, y la tenencia no responsable, que constituye una infracción.

Maltrato animal

El maltrato animal incluye acciones que causan daño directo, como agresiones físicas, abuso sexual, peleas entre animales, abandono, o la negación de alimento, agua o atención veterinaria. Estas conductas deben ser denunciadas ante la PDI, Carabineros o Fiscalía, ya que constituyen un delito grave.

Tenencia no responsable

Por otro lado, la tenencia no responsable ocurre cuando quienes tienen a su cargo un animalito no lo cuidan de forma adecuada: lo dejan sin supervisión, no controlan su reproducción, no le dan atención veterinaria, no recogen sus heces o no lo identifican correctamente. Estas situaciones deben denunciarse en la municipalidad, Seremi de Salud o Juzgado de Policía Local.

Revisa las diferencias fácilmente: Tu denuncia puede salvar una vida