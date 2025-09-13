15.6 C
Antofagasta
Domingo 14 de Septiembre del 2025 04:15
Facebook Instagram Twitter
#AntofaLover

VIDEO | Plaza Colón de Antofagasta: un viaje al recuerdo y a la historia del corazón de la ciudad

Un registro compartido por el usuario de TikTok @antes_y_ahora87 revive la memoria de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. La Plaza Colón, con su Torre Reloj, sus esculturas y su historia marcada por momentos de encuentro y también de dolor, sigue siendo un símbolo de identidad para los antofagastinos.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Un video en redes sociales nos recuerda la Plaza Colón de antaño, un espacio cargado de memoria que forma parte de la identidad urbana de Antofagasta desde el siglo XIX.

En sus inicios, la plaza era un terreno irregular que con el paso de los años se transformó en el corazón de la ciudad. Hoy, su entorno está acompañado por edificaciones icónicas como la Catedral de Antofagasta, la Biblioteca Regional y el Teatro Municipal, que refuerzan su rol como punto de encuentro ciudadano.

La plaza guarda tesoros patrimoniales únicos, como la Torre Reloj donada por la colonia británica en 1911, el Kiosco de Retreta regalado por la colonia croata y el monumento conocido como El León, donado por la colonia española en 1910. Obras que reflejan el aporte de las comunidades extranjeras que ayudaron a dar forma a la ciudad.

Sin embargo, la Plaza Colón también fue escenario de episodios dolorosos. El 6 de febrero de 1906 ocurrió la llamada Matanza de la Plaza Colón, cuando una manifestación de trabajadores en huelga fue reprimida con violencia, dejando decenas de muertos y convirtiéndose en uno de los capítulos más trágicos de la historia obrera en Chile.

Con los años, la plaza ha sido remodelada en varias ocasiones, la más importante en 1996, adaptándose a la modernidad sin perder su esencia como corazón urbano. Para muchas generaciones de antofagastinos, caminar por sus pasillos, descansar bajo sus palmeras o contemplar la Torre Reloj sigue siendo parte de la identidad y el orgullo local.

El video que circula en redes sociales nos recuerda que la Plaza Colón no es solo un lugar de paso, sino un espacio donde se cruzan la historia, la memoria y las emociones de toda una ciudad.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Vecinos de Coviefi de Antofagasta reciben 150 vermicomposteras para transformar residuos en compost
Artículo siguiente
Prevén hasta 35°C: declaran medidas preventivas por altas temperaturas en la Región de Antofagasta
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.