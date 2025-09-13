Prevén hasta 35°C: declaran medidas preventivas por altas temperaturas en la Región de Antofagasta

La Dirección Regional de SENAPRED Antofagasta, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional y tras información de la Dirección Meteorológica de Chile, declaró una Alerta Temprana Preventiva por Altas Temperaturas para las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena.

De acuerdo al pronóstico, entre el domingo 14 y lunes 15 de septiembre se esperan temperaturas que fluctúen entre 33°C y 35°C en la Pampa de la región, situación que eleva el riesgo de efectos adversos en la salud de la población y en el entorno.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía extremar las precauciones, evitando la exposición solar prolongada y utilizando medidas de protección como bloqueador, sombreros y ropa ligera. Se enfatizó especial cuidado en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los grupos más vulnerables.

Asimismo, SENAPRED advirtió la necesidad de reforzar la vigilancia en zonas forestales y áreas de interfaz urbano-rural, con el fin de prevenir incendios por el uso inadecuado del fuego. También se llamó a mantener un consumo adecuado de agua, resguardando la hidratación en todo momento.

En paralelo, se dispuso la coordinación de los distintos Comités de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) comunales y provinciales, junto con la activación de planes de contingencia para responder oportunamente en caso de emergencia.

Desde SENAPRED recalcaron que estas medidas se mantendrán mientras persistan las condiciones meteorológicas, destacando la importancia de la prevención y la responsabilidad comunitaria frente a fenómenos asociados al clima extremo.