16.6 C
Antofagasta
Domingo 14 de Septiembre del 2025 20:30
Facebook Instagram Twitter
Concurso Público 2025
Concurso Público 2025
Concurso Público 2025
Concurso Público 2025
La Región

Prevén hasta 35°C: declaran medidas preventivas por altas temperaturas en la Región de Antofagasta

Se esperan temperaturas entre 33°C y 35°C en sectores de la Pampa de la Región de Antofagasta durante el domingo 14 y lunes 15 de septiembre. Autoridades llaman a la población a extremar cuidados ante riesgos para la salud.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.
Imagen: Referencial.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

La Dirección Regional de SENAPRED Antofagasta, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional y tras información de la Dirección Meteorológica de Chile, declaró una Alerta Temprana Preventiva por Altas Temperaturas para las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y María Elena.

De acuerdo al pronóstico, entre el domingo 14 y lunes 15 de septiembre se esperan temperaturas que fluctúen entre 33°C y 35°C en la Pampa de la región, situación que eleva el riesgo de efectos adversos en la salud de la población y en el entorno.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía extremar las precauciones, evitando la exposición solar prolongada y utilizando medidas de protección como bloqueador, sombreros y ropa ligera. Se enfatizó especial cuidado en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los grupos más vulnerables.

Asimismo, SENAPRED advirtió la necesidad de reforzar la vigilancia en zonas forestales y áreas de interfaz urbano-rural, con el fin de prevenir incendios por el uso inadecuado del fuego. También se llamó a mantener un consumo adecuado de agua, resguardando la hidratación en todo momento.

En paralelo, se dispuso la coordinación de los distintos Comités de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) comunales y provinciales, junto con la activación de planes de contingencia para responder oportunamente en caso de emergencia.

Desde SENAPRED recalcaron que estas medidas se mantendrán mientras persistan las condiciones meteorológicas, destacando la importancia de la prevención y la responsabilidad comunitaria frente a fenómenos asociados al clima extremo.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
VIDEO | Plaza Colón de Antofagasta: un viaje al recuerdo y a la historia del corazón de la ciudad
Artículo siguiente
¿Quién es el verdadero Padre de la Patria?: La histórica disputa que revive cada septiembre en Chile
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.