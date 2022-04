Orquesta Sinfónica de Antofagasta celebra el legado de Los Beatles

Son considerados la banda de música popular más importante de todos los tiempos, y a sesenta años de la publicación de su primer single, The Beatles se mantienen más vigentes que nunca.

En un especial evento presentado por Escondida | BHP y la Corporación Cultural de Antofagasta y enmarcado en el inicio del Festival Puerto Ideas 2022, se homenajeará el legado del grupo, junto a la Orquesta Sinfónica de Antofagasta interpretando sus canciones, en colaboración de la banda tributo Sgt Pepper’s Band y que también tendrá la participación, Andrés Gomberoff, destacado físico, académico y premio Nacional de Edición Universitaria (España), por Antimateria, magia y poesía (USC, 2014), que realizará un conversatorio que mezcla los caminos de la música con la ciencia: ¿Existe algún vínculo entre The Beatles y la mecánica cuántica? ¿Qué relación tienen los cuatro de Liverpool con las teorías científicas?

El jueves 21 de abril, a las 20 horas, se realizará un ensayo general a puertas abiertas para toda la comunidad antofagastina y el viernes 22 de abril, también a las 20:30 horas en el Teatro Municipal se realizará el concierto, que se enmarca en la Temporada 2022 de la Orquesta Sinfónica y que será con entrada liberada previa inscripción vía formulario en la página web: www.culturaantofagasta.cl

Buena parte del repertorio que se escuchará corresponde al período psicodélico de la banda (1967), cuando la banda publicó los álbumes “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band” y “Magical Mystery Tour”. La razón es simple: es en esos trabajos donde mayormente se aprecia la influencia de la gran tradición clásica en el cuarteto de Liverpool. No estarán ausentes clásicos queridos del grupo como “Yesterday”, “Strawberry Fields Forever”, “Hey Jude” y “All You Need is Love”.

Christian Baeza, director titular de la orquesta, y quien estará en el podio en esta velada, comenta: “Yo a los Beatles los valoro por ser variados en fondo y forma, y en eso hago un paralelo con Queen, siempre reconociendo el sonido particular del grupo, las armonías, sus voces, pero ningún disco es igual a otro”. Añade que “Sus creaciones son tan completas que es como dirigir música de los grandes compositores”.

“De las canciones que haremos una favorita personal es “Something”, que fue escrita por George Harrison, y también es emocionante el tríptico conformado por “Golden Slumbers”, “Carry That Weight” y “The End”, que cierra el álbum “Abbey Road”, destaca el director.

Baeza detalla que “La Sgt Pepper’s Band es una banda antofagastina, pero en lo vocal tienen un sello propio, va a ser muy interesante unir fuerzas con ellos”, finalizó.