Denuncian grave caso de maltrato animal en Antofagasta: Perrito fue atropellado 2 veces la misma semana y su dueña lo habría dejado morir

Un lamentable caso de maltrato animal y tenencia irresponsable se ha dado a conocer a través de una denuncia realizada por la animalista independiente Luz Echanez, quien expuso a la dueña de un perrito que habría sido atropellado, pero que no recibió atención veterinaria en varios días, resultando en su muerte.

Según expuso Echanez, la víctima fue un perrito adulto llamado Blue, quien habría sufrido dos atropellos durante la misma semana. “Fue atropellado dos veces, el domingo 08/12 (…) el miércoles 11/12 me llega un mensaje pidiendo ayuda para poder rescatar al perrito. Su dueña luego de que fue atropellado por segunda vez, lo entró a la casa dejándolo todo el día solo, los vecinos lo escuchaban llorar de dolor“, comenzó relatando la animalista.

Agregando que la persona que se contactó con ella estaba dispuesta a correr con los gastos veterinarios, no obstante, el pequeño no habría recibido atención hasta su triste deceso. “Esta señora no lo llevó al veterinario, prefirió medicarlo con ibuprofeno que es fatal para las mascotas“.

Asimismo, se indicó que ya se realizó la denuncia correspondiente: “Fuimos a la PDI Bidema a poner la denuncia por maltrato animal, como animalistas nos haríamos cargo, teníamos el ingreso listo en el PET Municipal, Blue estaba en estado postrado, quizás tendría fracturas de caderas o columna, sufriendo, quejándose de dolor. La persona que me pidió ayuda iba todos los días para ver si estaba la dueña y nunca la encontraba. El día miércoles en la noche la vio llegar y le preguntó cómo seguía el perrito, dijo que estaba mal que llevaba días que no comía ni tomaba agua, incluso ya no la reconocía y que lo llevaría al PET al otro día a las 9:00 y no fue así“.

Lamentablemente, con el paso de los días y tras comunicarse con PDI para consultar el avance del caso, se le habría señalado que “se hicieron las diligencias y lamentablemente la mascota falleció“. Con esto, la animalista explicó que se remitieron todos los antecedentes a Fiscalía y que seguirán hasta el final con la denuncia para hacer justicia por Blue.