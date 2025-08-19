VIDEOS | Camión habría desparramado tierra en concurrida avenida del sector norte de Antofagasta

A través de una publicación en redes sociales por la página @antofadespierta, vecinos del sector norte de la ciudad denunciaron el mal estado de las calles luego de que un camión derramara tierra en plena vía.
En los registros compartidos en horas de este martes 19 de agosto, se deja ver cómo el vehículo mayor habría dejado una gran cantidad de tierra y piedrecillas en su paso por Avenida Pedro Aguirre Cerda con calle Abracita, afectando el paso de los automóviles en la intersección.
Videos
Lo más rescatable es que gracias al número de cámaras que mando instalar el Gobernador Regional. Que se supone flamante gestión y solucionador de problemas y por ello reelecto por la gallá. Entonces solo falta que los ágiles verifiquen cámaras y se podrá notificar al infractor y enviarlo a conversar con el juez. Lo que a la postre será un elemental ejemplo para futuras situaciones de respeto por las vías.