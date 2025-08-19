VIDEOS | Camión habría desparramado tierra en concurrida avenida del sector norte de Antofagasta

A través de una publicación en redes sociales por la página @antofadespierta, vecinos del sector norte de la ciudad denunciaron el mal estado de las calles luego de que un camión derramara tierra en plena vía.

En los registros compartidos en horas de este martes 19 de agosto, se deja ver cómo el vehículo mayor habría dejado una gran cantidad de tierra y piedrecillas en su paso por Avenida Pedro Aguirre Cerda con calle Abracita, afectando el paso de los automóviles en la intersección.

Videos

Video: @antofadespierta, vía Instagram.