Armada actualiza aviso de Marejadas Anormales para la región de Antofagasta

La Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval, a través del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, emitió un Aviso de Marejadas Anormales que afectará el área costera desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo la región de Antofagasta. El fenómeno se origina por el paso de un sistema frontal, con oleaje en dirección suroeste.

En el tramo que va de Coquimbo a Arica, la condición de marejadas se manifestará a partir de la mañana de este viernes 22 y se mantendrá hasta el domingo 24 de agosto. Los días de mayor intensidad se proyectan para el viernes 22 y el sábado 23. Las horas de mayor intensidad, coincidiendo con las pleamares o altas mareas, se esperan entre las 09:00 y 11:00 horas y las 21:00 y 23:00 horas.

Ante esta condición de “potencial riesgo”, la Autoridad Marítima hizo un llamado a la comunidad a actuar con prudencia y cautela. Entre las recomendaciones se enfatiza respetar las normas de seguridad, evitando el tránsito por sectores rocosos y no ingresar al mar durante el evento de marejadas.