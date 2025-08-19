Vecinos de Antofagasta denuncian incumplimientos de constructora Pacal en el Congreso Nacional

Vecinos de los proyectos habitacionales Portal Alto del Sol y Licancabur de Antofagasta llegaron este lunes hasta el Congreso Nacional en Valparaíso para denunciar los incumplimientos de la constructora Pacal respecto a las fechas de entrega de sus viviendas.

Los afectados, que representan a más de 100 familias, se reunieron con diputados y una senadora para visibilizar la situación y solicitar apoyo parlamentario, señalando que la empresa no ha cumplido sus compromisos, mientras que el gobierno tampoco ha entregado respuestas claras.

Incluso, algunos vecinos han debido pernoctar afuera de sus futuras casas en señal de protesta, demostrando la urgencia de la problemática.

El diputado Sebastián Videla acompañó a los vecinos y criticó a la empresa. “La constructora Pacal ha sido tremendamente irresponsable con los vecinos de Antofagasta (…). Esperamos que se cumplan los compromisos y que el ministro pueda dialogar con los representantes de los comités para buscar soluciones”, sostuvo, agregando que se investigan eventuales problemas financieros de la compañía.

Por su parte, Silvia Guerreros Plaza, presidenta y representante del proyecto Portal Alto de Licancabur, afirmó que tanto la constructora como el gobierno han incumplido. “El motivo que nos ha llevado a venir hasta el Congreso es por los incumplimientos de Pacal y también del gobierno (…). Nos han dado fechas que no se cumplen y hasta hoy no tenemos novedades ni información clara”, señaló.

La dirigenta agregó que, en reunión con el gerente de la empresa, éste reconoció que no cuentan con financiamiento propio y dependen de factories y devoluciones de impuestos, lo que acrecienta la incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos.