Antofagasta
Miércoles 20 de Agosto del 2025 02:23
San Pedro de Atacama

Conductora resultó lesionada tras accidente cerca de San Pedro de Atacama

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 80, en el sector del "Llano de la Paciencia".

Por El Diario de Antofagasta
Imagen: Captura de video - Calama Injusta Realidad.

Un accidente de tránsito se registró durante la jornada de este martes 19 de agosto en el sector del Llano de la Paciencia, a la altura del kilómetro 80 aproximadamente, en las afueras de San Pedro de Atacama.

De acuerdo a información compartida por el medio Calama Injusta Realidad, el hecho involucró a un único vehículo que terminó a un costado de la ruta. La conductora, única ocupante del automóvil, fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica.

Según los antecedentes recopilados, la mujer se encuentra con lesiones de carácter leve, las que están siendo tratadas en el Cesfam de San Pedro de Atacama en primera instancia. Al lugar concurrió personal de Carabineros y Bomberos para atender la emergencia y retirar el vehículo afectado.

