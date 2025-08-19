Modifican Alerta Temprana Preventiva por viento en la región de Antofagasta

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) modificó la Alerta Temprana Preventiva Regional por evento de viento, que se encuentra vigente desde el 14 de agosto de 2025. La medida fue actualizada luego de que la Dirección Meteorológica de Chile cancelara los avisos de precipitaciones y nevadas que afectaban a la región de Antofagasta.

Pese a la cancelación de los eventos de lluvia y nieve, la Dirección Meteorológica de Chile mantiene vigentes diversos avisos por viento para la región. Para la jornada de hoy, 19 de agosto, se prevén vientos moderados a fuertes de hasta 100 km/h en la cordillera de la costa y de hasta 110 km/h en la cordillera. Asimismo, existe la probabilidad de tormentas de arena en la pampa y el litoral.

Ante este escenario, el SENAPRED recomendó a la población informarse sobre las condiciones del tiempo y tomar precauciones. Entre las medidas de seguridad, el organismo aconsejó asegurar techumbres, alejarse del tendido eléctrico y grandes árboles, y conducir con precaución debido a la visibilidad reducida por el levantamiento de polvo