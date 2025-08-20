PDI fiscaliza a extranjeros en Antofagasta: una detenida y 11 denunciados por infracción a Ley de Migraciones

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Antofagasta llevó a cabo, el pasado martes. una fiscalización focalizada a ciudadanos extranjeros en el sector centro de la ciudad.

El operativo permitió la fiscalización de 16 personas, 6 de nacionalidad venezolana, 7 colombianas, 2 bolivianas y 1 chileno.

Como resultado de la acción policial, se logró la detención de una ciudadana venezolana que mantenía una Orden de Aprehensión vigente emanada del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Asimismo, fueron denunciados 11 extranjeros por infringir distintos artículos de la Ley de Migraciones N° 21.325:

5 ciudadanas venezolanas y 3 colombianas por infracción al Art. 32 N° 3 (ingreso irregular al territorio nacional).

3 ciudadanas colombianas por infracción al Art. 119 (exceder plazo de permanencia transitoria).

Al respecto, el jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Antofagasta, subprefecto Christian Escobar, señaló: “Estas fiscalizaciones buscan resguardar el cumplimiento de la normativa migratoria, garantizando que quienes se encuentren en nuestro país lo hagan conforme a la ley. Nuestro trabajo es permanente y responde a la necesidad de mantener un control efectivo que aporte a la seguridad de la comunidad”.

Estas acciones forman parte de los controles habituales que desarrolla la Policía de Investigaciones de Chile en la región, con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Migraciones y contribuir a la seguridad pública.