VIDEO | Grave denuncia contra local de comida rápida en Antofagasta por hallazgo de tornillo en hamburguesa

Una grave denuncia circula en redes sociales contra el local de comida rápida Juan Maestro del Mall Plaza Antofagasta, luego de que una clienta asegurara haber encontrado un tornillo dentro de la hamburguesa que le sirvieron.

La situación fue difundida por la usuaria de Instagram @monamonitta_, quien compartió un video el pasado domingo 17 de agosto, relatando lo sucedido alrededor de las 15:15 horas. Según indicó, el objeto metálico, que describió como un perno, le habría provocado una fractura en la pieza dental 2.6.

En su publicación, la afectada expresó su molestia señalando: “Esto no es un simple error, es negligencia y pone en riesgo la salud de cualquier persona (…) no nos han dado soluciones, ni siquiera el reembolso de lo consumido, y nos parece preocupante lo que está pasando”.

La mujer exigió una respuesta de la cadena y llamó a visibilizar el hecho, “Exigimos una respuesta y que esto se sepa. No consuman en Juan Maestro, no expongan su vida”, escribió en la publicación que rápidamente comenzó a compartirse.

Hasta ahora, no se han conocido declaraciones oficiales por parte de la empresa respecto a lo ocurrido.