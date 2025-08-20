15.6 C
VIDEO | Conductor terminó reducido por transeúntes tras volcar en sector norte de Antofagasta

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles y vecinos señalaron que el conductor se encontraba presuntamente en estado de ebriedad, situación que generó indignación y su retención en el lugar.

Nuevos antecedentes surgieron tras el accidente ocurrido la mañana de este miércoles 20 de agosto en el sector norte de Antofagasta, cuando un automóvil volcó en la intersección de calle Rica Aventura con Oficina Petronila.

Vecinos del lugar denunciaron que el conductor del vehículo se encontraba presuntamente en estado de ebriedad. A través de un video compartido en redes sociales se observa el momento en que transeúntes lo retienen en la plaza donde terminó impactando, además de recibir golpes mientras era reducido.

Hasta ahora no se han entregado mayores antecedentes oficiales sobre su estado ni sobre eventuales procedimientos policiales. La situación se mantiene en desarrollo.

Video: @danielillouc, vía X.
