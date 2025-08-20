Detienen a sujeto que conducía camión sin licencia profesional en Antofagasta

El sujeto fue detenido en el sector de La Chimba de Antofagasta, mientras conducía un camión cargado con material de construcción sin contar con la licencia profesional exigida para este tipo de vehículos. La detención se realizó en el marco de una serie de operativos que el Ministerio de Seguridad Pública ha llevado a cabo en la zona.

La detención, a cargo de Carabineros de la 5ª Comisaría La Portada, se realizó en la intersección de Oficina Anita con Héroes de La Concepción. El imputado fue trasladado de inmediato a la comisaría para ser puesto a disposición de la justicia. Las autoridades informaron que este no es un caso aislado, ya que la semana pasada otra persona fue detenida en el mismo sector por una orden de aprehensión vigente por el mismo delito.

El seremi de Seguridad Pública de la Región de Antofagasta, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente, destacó que estos operativos responden a los compromisos del Plan Calles Sin Violencia, con el objetivo de recuperar espacios públicos y aumentar la presencia policial. “Junto al Ministerio de Transportes, estamos reforzando el Plan Calles Protegidas con más fiscalizaciones a conductores para garantizar la seguridad vial de toda la comunidad”, señaló.

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Antofagasta, Enrique Viveros Jara, subrayó la importancia de las fiscalizaciones para “identificar vehículos y conductores que no cumplen con las normas y documentación establecidas en la Ley de Tránsito” y así garantizar la seguridad de peatones y otros conductores.

Las autoridades precisaron que en tres meses se han realizado 17 operativos en el sector, que han resultado en más de 300 citaciones al juzgado de policía local. Entre las infracciones más comunes se encuentran la falta de licencia de conducir, documentos vencidos y vidrios polarizados sin el grabado de patentes.