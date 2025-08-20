15.6 C
Antofagasta
Miércoles 20 de Agosto del 2025 17:43
La Región

Tormentas de arena y vientos de hasta 100 km/h: Actualización alerta para la región de Antofagasta

La medida, que rige para toda la región, se mantendrá vigente hasta que las condiciones meteorológicas lo ameriten. El organismo advierte por la posibilidad de tormentas de arena en el litoral y la pampa.

Por El Diario de Antofagasta
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) actualizó la Alerta Temprana Preventiva por evento de viento para la Región de Antofagasta, la cual se mantiene vigente desde el 14 de agosto de 2025. La medida fue reforzada en base a nuevos pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Según la nueva Alerta Meteorológica (AA79/2025), se espera viento moderado a fuerte en la cordillera de la costa, precordillera, precordillera salar y cordillera. En la cordillera de la costa, se pronostican vientos de entre 80 y 100 km/h para este jueves y viernes. En el litoral, se proyectan vientos de entre 25 a 40 km/h con rachas de 50 km/h, además de tormentas de arena, entre el viernes y el sábado. En la pampa, en tanto, se estiman vientos de entre 25 a 40 km/h con rachas de 50 km/h para este jueves.

Ante este escenario, el organismo recomienda a la población tomar precauciones, como informarse sobre las condiciones del tiempo y alejarse del tendido eléctrico y grandes árboles que podrían colapsar. También se aconseja a los conductores tomar precauciones por el levantamiento de polvo que podría afectar la visibilidad y a las personas que realicen excursiones en cordillera a notificar a Carabineros.

