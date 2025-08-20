Tormentas de arena y vientos de hasta 100 km/h: Actualización alerta para la región de Antofagasta

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) actualizó la Alerta Temprana Preventiva por evento de viento para la Región de Antofagasta, la cual se mantiene vigente desde el 14 de agosto de 2025. La medida fue reforzada en base a nuevos pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Según la nueva Alerta Meteorológica (AA79/2025), se espera viento moderado a fuerte en la cordillera de la costa, precordillera, precordillera salar y cordillera. En la cordillera de la costa, se pronostican vientos de entre 80 y 100 km/h para este jueves y viernes. En el litoral, se proyectan vientos de entre 25 a 40 km/h con rachas de 50 km/h, además de tormentas de arena, entre el viernes y el sábado. En la pampa, en tanto, se estiman vientos de entre 25 a 40 km/h con rachas de 50 km/h para este jueves.

Ante este escenario, el organismo recomienda a la población tomar precauciones, como informarse sobre las condiciones del tiempo y alejarse del tendido eléctrico y grandes árboles que podrían colapsar. También se aconseja a los conductores tomar precauciones por el levantamiento de polvo que podría afectar la visibilidad y a las personas que realicen excursiones en cordillera a notificar a Carabineros.