VIDEOS | Vehículo volcó en plena vía del sector norte de Antofagasta

El accidente se registró la mañana de este miércoles en la intersección de Rica Aventura con Oficina Petronila.

Por El Diario de Antofagasta
Cerca de las 10:00 horas de este miércoles 20 de agosto se registró un accidente vehicular en el sector norte de Antofagasta, donde un automóvil terminó volcado en plena vía.

De acuerdo a los antecedentes, el hecho ocurrió en la intersección de calle Rica Aventura con Oficina Petronila, cuando el vehículo se movilizaba por la calzada e impactó contra un poste a un costado de la vereda, lo que provocó su volcamiento. El accidente quedó registrado en una cámara de seguridad del sector, cuyas imágenes muestran el momento exacto del siniestro.

Hasta ahora no se han entregado mayores antecedentes sobre el estado de salud de los ocupantes del móvil. La información se mantiene en desarrollo.

VIDEOS

Video: @antofadespierta, vía Instagram.
Video: @DefinicionRadio, vía X.

