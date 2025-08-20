Figuras conocidas y sorpresas: Este es el listado preliminar de candidatos a diputado en Antofagasta

Figuras conocidas y en algunos casos antiguos nombres de la política regional, encabezan las diferentes listas que compiten en la próxima elección parlamentaria, donde el Distrito 3 (Región de Antofagasta) cuenta con 5 escaños para la Cámara de Antofagasta.

En total son 35 candidaturas informadas por los partidos políticos hasta ahora, donde el oficialismo compite en dos pactos, el primero es Unidad para Chile, que incorpora a partidos del oficialismo y la DC, que confirmó seis nombres, donde el diputado Sebastián Videla (PL) busca la reelección, al igual que Jaime Araya (PPD). Además, fue confirmada la candidatura de la exministra Marcela Hernando (PR), que compite por esta lista junto con Paulina Lizana (PC), Margarita Montecino (DC) y Gabriela Carrasco (FA).

En tanto, el pacto Verdes, regionalistas y humanistas, que une a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH), es encabezado por Hernán Velásquez Núñez (FRVS), junto con Marion Tapia (FRVS), Danahe Rojas (FRVS), María Lazcano (AH), Eduardo Sotomayor (AH) y Marco Ramo (AH).

En la oposición, dos pactos presentaron candidaturas. El pacto Cambio por Chile que incluye al Partido Social Cristiano (PSC), Partido Nacional Libertario (PNL) y Partido Republicano (REP) es encabezado por la diputada Yovana Ahumada (PSC), quien busca ser reelegida, siendo acompañada por sus compañeras de partido, Carolina Moscoso y Leslie Moll. Además, la lista está incorporada por Adriana Jiménez (PNL), Carlo Arqueros (REP) y Silvana Ubillo (REP).

En tanto, por el pacto Chile grande y unido, que incluye a Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli (EVO) y Demócratas (DEM), el actual Presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN) busca ser reelecto, siendo compañero de lista con Daniela Castro (RN), Carolina Latorre (DEM) José Véliz (DEM) y por Evópoli postula Yantiel Calderón (EVO) y Jorge Olivares (EVO).

Fuera de pacto, compiten el Partido de la Gente (PDG), el Partido Popular (PP) y el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR).

El Partido de la Gente (PDG) incorporó seis candidaturas, encabezadas por el exconsejero regional Fabián Ossandón, Paola Debia, Sergio Mermie, Jessie González, Vilma Esquivel Céspedes y Luis Ramos.

Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) informaron cuatro candidaturas, Natalia Sánchez, Daniel Vargas, Daniela Avilés, Néstor Vera.

En tanto, el Partido Popular (POP) informó de la candidatura de Nelcy Castillo.

Lista preliminar

Cabe destacar que este listado no es definitivo ni oficial ya que aún está sujeto a revisión. El domingo 31 de agosto vence el plazo para que el Servel dicte la resolución formal que acepta o rechaza las declaraciones de candidaturas, la cual será publicada en su sitio web dentro de los tres días siguientes.

Tras ello, los partidos y candidatos podrán reclamar ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en un plazo de cinco días.

De esta manera, será recién en septiembre cuando se conozca con certeza la nómina oficial de candidatos y candidatas para representar a la Región de Antofagasta en las próximas elecciones.



Lista preliminar de candidatos por pacto y partido:

Cambio por Chile (Partido Social Cristiano y Republicano): Yovana Ahumada Palma (PSC), Carolina Judith Moscoso Carrasco (PSC), Leslie Carolina Moll Vera (PSC), Adriana De Lourdes Jiménez Retamal (PNL), Carlo Arqueros Pizarro (REP), Silvana Ubillo Rojas (REP).

Chile Grande y Unido (RN, Demócratas y Evópoli): José Miguel Castro Bascuñán (RN), Daniela Castro Araya (RN), Carolina Latorre Cruz (DEM), José Luis Véliz Véliz (DEM), Jorge Olivares Puentes (EVO), Yantiel Calderón Valenzuela (EVO).

Partido de la Gente (PDG): Fabian Ossandón Briceño, Paola Debía González, Sergio Mermie Ibarrondo, Jessie Alejandra González Bugueño, Vilma de Lourdes Esquivel Céspedes, Luis Ramos Bustos.

Partido Popular: Nelcy Castillo Saravia.

Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR): Natalia Sánchez, Daniel Vargas, Daniela Avilés, Néstor Vera.

Unidad por Chile (independientes y partidos del oficialismo): Sebastián Videla Castillo (IND-PL), Jaime Araya (IND-PPD), Paulina Lizana Martínez (PC), Marcela Hernando Pérez (PR), Margarita Montecino Cortez (DC), Gabriela Carrasco Urquieta (FA).

Verdes, Regionalistas y Humanistas: Hernán Velásquez Núñez (FRVS), Marion Tapia González (FRVS), Danahe Rojas Mamani (FRVS), María Gloria Lazcano Torres (AH), Eduardo Sotomayor Ortiz (AH), Marco Antonio Ramo Páez (AH).