Más del 86% de los lactantes de la región de Antofagasta ya están protegidos contra el Virus Sincicial

Una cobertura de 86,54% alcanzó la campaña contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en la región de Antofagasta. Así lo informó el seremi de Salud, Alberto Godoy, quien detalló que a la fecha han sido inmunizados con el anticuerpo monoclonal más de 2 mil 100 lactantes en la zona.

“Seguimos avanzando en esta campaña de inmunización dirigida a proteger la salud de los recién nacidos y lactantes de un virus que cada año venía afectando gravemente a esa población. Hemos logrado un buen avance, pero es necesario que los padres que aún no inmunizan a sus niños recién nacidos se acerquen a los consultorios u hospitales para hacerlo”, dijo Godoy.

La autoridad recordó que Chile fue el primer país de Latinoamérica en adquirir el anticuerpo monoclonal Nirsevimab para prevenir el VRS, como parte de la Campaña de Invierno 2024.

“Durante ese primer año de aplicación, los resultados fueron realmente muy buenos, logró disminuir en 80% las hospitalizaciones de menores de un año, y representó un gran avance en nuestro objetivo de mejorar significativamente la salud de todos los habitantes de nuestro país”, indicó la autoridad.

LACTANTES

Es necesario recordar que el proceso de inmunización comenzó el 1 de abril y se extenderá hasta fines de septiembre. “Se inmunizará a los recién nacidos entre abril y septiembre, además del grupo que cuenta hasta con seis meses de vida al momento de comenzar la campaña; es decir los nacidos entre octubre de 2024 y marzo de 2025”, explicó Godoy.

El seremi detalló que también se consideran dentro del grupo objetivo los lactantes que cumplen con los siguientes criterios estipulados por la Ley Ricarte Soto: bajo peso al nacer (menos de 1.500 grs.); prematuros de 32 semanas; cardiopatías congénitas e indicación médica.

COMUNAS

De acuerdo a los datos actualizados del Departamento de Estadísticas de Información en Salud (Deis) del Minsal, a la fecha se han inmunizado 2 mil 161 lactantes en la región de Antofagasta, lo que representa una cobertura de 86,54%.

Por comunas, las que presentan una mejor cobertura son María Elena (100%), San Pedro de Atacama (97,44%), Mejillones (96,49%), Tocopilla (93,88%) y Calama (91,21%).

Por el contrario, las comunas de la región con menor cobertura en la campaña contra el VRS son Taltal (86,67%), Antofagasta (82,99%) y Sierra Gorda (60%). Ollagüe no registra población en el grupo objetivo.

Finalmente, Godoy recordó que este medicamento es gratuito y está disponible en todos los consultorios y hospitales comunitarios de la región, así como en vacunatorios privados.