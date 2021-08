“Intentas utilizar mi necesidad económica para limpiar tu imagen”: Kickboxer chilena Macarena Orellana rechazó ayuda de Andrónico Luksic

En la red social Twitter se ha puesto en tendencia la deportista chilena Macarena Orellana, conocida como “Maca, La Maquinita”, puesto que rechazó y respondió ante el ofrecimiento de ayuda económica que le dio el empresario Andrónico Luksic.

Este hecho, se dio cuando la deportista publicó en sus redes sociales que necesitaba ayuda para poder representar a Chile en el mundial de kickboxing que se realizará durante el mes de octubre del presente año en El Cairo, Egipto.

La deportista, mediante su cuenta de Twitter señaló, “Quiero ir al mundial y debo pagarme todo sola. Las dos veces anteriores no he podido ir por no tener recursos. ¿Me ayudas con una luquita?”.

Luego de la publicación, uno de los que atendió dicha solicitud, fue Andrónico Luksic, sin embargo, recibió una respuesta inesperada por parte de Orellana, donde comentó, “Voy a responder al ofrecimiento @aluksicc sobre la posibilidad de financiar mi viaje a Egipto en un hilo. Andrónico, he pensado harto en como responder, por un lado, siento que ese dinero, que claramente a ti te debe sobrar, es básicamente una deuda con toda la gente de esfuerzo”.

Fue a través de un hilo de Twitter, donde Macarena explicó todos los motivos por el que rechazó el ofrecimiento: