Siguen los desalojos del municipio: Asociación de Rugby de Antofagasta es forzada a dejar su histórico lugar de entrenamiento

Una difícil situación vive en estos momentos la Asociación de Rugby Antofagasta (ARA), ya que el 12 de agosto, del presente año, las autoridades de la Ilustre Municipalidad de la comuna, mediante un documento firmado por el Alcalde Jonathan Velásquez, les indicó que debían desalojar las instalaciones que utilizaban para entrenar, en un plazo de diez días hábiles. Todo esto, después de que les negaran la renovación del convenio que tienen hace más de siete años.

En este contexto, es preciso señalar, que la asociación utiliza la cancha desde el 2011, fecha en el cual se construyó el recinto. Además, incluso antes de que se pensara en este proyecto de construcción, distintos equipos de rugby utilizaban el terreno para practicar y/o jugar torneos.

Respecto a esta lamentable situación, Arami Silva Marín, tesorera de ARA, señaló que ellos fueron quienes le dieron vida al sector, con sus torneos y partidos. “Cuando la cancha era de tierra, en 2004, 2005, 2006 y 2007, agarró bastante fuerza, era la base del seleccionado nacional y trajimos algunas competencias nacionales a la ciudad”, mencionó respecto a la rama femenina de la organización.

A su vez, también explicó que después de que las autoridades antofagastinas de esos años asistieran a una de estas actividades, quisieron apoyar el deporte comunal.

“En ese entonces, Marcela Hernando como alcaldesa (2008 – 2012), en conjunto a la Minera Escondida, estuvieron invitados a los torneos y vieron como todas las selecciones y todos los clubes de mujeres estaban jugando en una cancha de tierra, dejándonos las rodillas y codos con sangre. Así ellos, en ese momento, decidieron generar una alianza con la red deportiva para construir unas canchas y espacios que realmente pudiera dar la oportunidad de un crecimiento digno al deporte”, comentó.

La Universidad de Antofagasta y la Católica del Norte, en esos años, antes de que finalizara la construcción de la cancha, brindaron apoyo para que ARA pudiera realizar sus torneos y entrenamientos.

“En ese contexto nosotros tuvimos claramente un periodo de usar canchas prestadas, mientras construían estas (..) Finalmente llegó el 2011 y nos entregaron un recinto construido nuevo, con un plan para poder hacerlo sustentable con una red deportiva de uso a gratuidad, que es el rugby, el hockey y el futbol americano, esa es la red deportiva que tenía acceso a la cancha gratuitamente”, indicó Silva.

Problemáticas

Luego de que finalmente obtuvieran un espacio equipado donde entrenar y realizar sus torneos, en 2012, después de que la exalcaldesa Karen Rojo tomara el mando de la Municipalidad, ARA comenzó con algunos problemas de comunicación con las autoridades. “Tuvimos algunas adversidades para tener eventos deportivos importantes, en el intertanto descubrimos que la cancha no cumplía con los requerimientos de World Rugby para traer partidos internacionales, nos negaron el estadio para traer un mundial juvenil, finalmente las relaciones con la municipalidad, en el tiempo que nosotros podíamos hacer uso de la cancha, no fueron muy buenas, esa es la realidad”, mencionó.

Por otra parte, en 2019, el convenio de administración de uso se les venció, lo que sumado al estallido social y a los cuestionamientos hacia Karen Rojo y su mandato, complicó la situación de la asociación. Dicho esto, Silva añadió que la inestabilidad de las entidades municipales no permitió generar un dialogo estable que pudiera llegar a alguna respuesta y/o solución, lo que llevó a la situación actual, donde la administración Velásquez les exige abandonar el recinto en un plazo de 10 días.

Actualidad

Respecto a la actual situación de ARA, Silvia comentó que no han tenido ninguna conversación directa con Jonathan Velásquez, alcalde de Antofagasta. No obstante, en la búsqueda por encontrar una solución, agendaron una reunión con las autoridades municipales, en la cual Velásquez no pudo participar debido a que se encontraba con licencia, según les indicaron.

No obstante, sus asesores se reunieron con el equipo y es allí donde verbalmente les informaron que deben desalojar el establecimiento deportivo. Les indicaron además como excusa de esta decisión, que las canchas están dañadas y deterioradas, lo que podría provocar un accidente.

“El 12 de agosto, ingresaron la carta a nuestros correos, informándonos que teníamos diez días hábiles para abandonar el complejo porque la municipalidad tenía que hacerse cargo, a pesar de que en la reunión verbal que nosotros tuvimos la idea era generar una mesa de trabajo para ver las soluciones de donde y como teníamos que seguir nosotros nuestra actividad”, precisó.

Soluciones

Desde la Asociación de Rugby de Antofagasta indican que en un principio la solución era generar una mesa de trabajo, sin embargo, más allá de pedirles desalojar las canchas, los asesores de Jonathan Velásquez no tenían alguna respuesta a sus problemáticas, ni tampoco algún presupuesto para invertir en arreglos infraestructurales.

“Solo sabían que nos tenían que sacar para hacerse cargo, pero no trajeron ninguna solución y esperamos realmente que el viernes, de alguna manera, podamos avanzar con ese tema, nosotros tenemos una actividad diaria, no es como en diez días podamos sacar todo, no lo podemos creer”, enfatizó.

Finalmente, Silva añadió que luego de estos hechos, agendaron una reunión con el alcalde a principios de esta semana, pero después de la situación ocurrida con los afectados de las ferias del Parque Croata, esta fue pospuesta para el viernes 20 de agosto. En esta nueva reunión esperan llegar a una solución donde no se detenga el movimiento diario de los jugadores.

“Sería ideal no parar la actividad deportiva, eso involucra restablecer o contener a todos los deportistas de la cancha, por otro lado, ver donde jugaremos, nosotros necesitamos un lugar con un estándar de seguridad para todos los deportistas, no podemos llegar y jugar en cualquier lugar hay un perímetro de seguridad, por lo tanto, todas esas condiciones tienen que estar dentro de las soluciones”, finalizó Amari Silva.