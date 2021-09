“Gracias al equipo y a los hinchas”: Francisco “Gato” Silva se despidió del fútbol profesional

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Francisco “Gato” Silva, mediocampista de la Universidad Católica anunció su despedida del futbol profesional, debido a que a lo largo de su carrera ha sufrido graves lesiones que conllevaron a tomar esta resolución.

Durante la noche del viernes 3 de septiembre y desde el Club Universidad Católica anunciaron el retiro de manera oficial del jugador, quien tras 16 años de carrera y 7 títulos dijo adiós a la cancha.

El mediocampista de los cruzados expresó en su cuenta de Instagram; “no tengo muchas palabras que escribir, más que de agradecimiento. Agradecer a la institución, ya que gracias a ellos soy lo que soy, empecé aquí, me formé, y hoy agradecido de poder retirarme con esta camiseta. También gracias a mi equipo y a los hinchas”.

“Me siento tranquilo con la decisión, ya que luché hasta el final, me operé 3 veces y me paré después de cada cirugía, pero hay veces que no se puede tapar el sol con un dedo”, agregó Silva.

“Siempre pensé que yo dejaría el fútbol, y no él a mi, de todas formas me voy con la frente en alto y orgulloso de este camino recorrido, que jamás olvidaré!”, concluyó el “Gato”.