Jóvenes deportistas de Antofagasta reciben reconocimiento por su liderazgo y fomento de la actividad física

En el marco del mes de la Juventud, cinco jóvenes deportistas de la comuna de Antofagasta, fueron destacado por su liderazgo, responsabilidad y promover valores como la resiliencia, mediante el INJUV en una ceremonia impartida por el Mindep-IND a través del Programa Deporte y Participación Social, en el subcomponente Jóvenes en Movimiento.

José Tapia Pizarro (tricking), Ayleen Maya Benavente (acondicionamiento físico) y Alexander Pizarro Aracena (Street dance) fueron los monitores reconocidos, quienes junto a Diego Ramírez Gálvez y Elizabeth Hernández Wormald – usuarios de los talleres de fútbol y tricking respectivamente – recibieron diplomas y medallas de manos de las autoridades presentes.

El Delegado Presidencial, Daniel Augusto, sostuvo que “esta ha sido una jornada de reconocimiento, de valoración a estos jóvenes que están desarrollando una vida dedicada al deporte y creo que es importante seguir fomentando este tipo de actividades, por lo tanto el reconocimiento viene en buena hora para poder seguir trabajando en estas temáticas”.

Publicidad

En tanto, el Seremi del Deporte, Roberto Meza, destacó el que durante la pandemia los jóvenes siguieran potenciando la práctica de actividad física de manera online, afirmando que “durante el año pasado no se detuvieron, siguieron empeñados en fortalecer la práctica deportiva, porque al igual que nosotros están convencidos que el deporte cambia vidas y hoy en este contexto de retorno progresivo a las actividades presenciales, vemos que lo están haciendo con mucha responsabilidad y bajo la premisa de seguir fomentando valores como la disciplina y la resiliencia”.

En representación de los jóvenes distinguidos, el instructor de tricking, José Tapia, sostuvo que esta premiación “me hace muy feliz, me llena mucho que mi disciplina, que no es muy conocida, se esté ganando un reconocimiento a través de mi persona. Como deportista he logrado muchos triunfos pero desde el día uno que ingresé al IND mi aspiración fue que este deporte creciera y se conociera”.

Por su parte, Elizabeth Hernández, matrona y destacada usuaria de los talleres del sub componente Jóvenes en Movimiento, manifestó que “uno cuando entrena lo hace con el corazón y nunca espera ser reconocido, pero saber que alguien más fuera del circulo vea el proceso y te distinguida por ello, es muy lindo porque da cuenta que a Antofagasta sí le importa el deporte”.

Precisemos que en la región de Antofagasta más de mil jóvenes están siendo beneficiados con los talleres deportivos que impulsa el Mindep-IND para fomentar la práctica recreativa y formativa de diversas disciplinas deportivas.