El futbol chileno de luto: Fallece ex jugador de Deportes Concepción, Nicolás “Loco” Villamil

Durante la mañana de este sábado 11 de septiembre, Deportes Concepción anunció a través de su cuenta Twitter, la muerte del ex arquero argentino Nicolás “Loco” Villamil, quien estuvo en varios equipos del país, siendo principalmente la Universidad de Chile y Deportes Concepción.

“Se nos fue el último gran ídolo de Deportes Concepción. Descansa en Paz, Nicolás Servando Villamil”, fue el sentido mensaje publicado. El ex futbolista tenía 56 años y murió producto de un ataque cardíaco fulminante al corazón en el Hospital de Tomé. No obstante, Villamil poseía varios problemas de salud derivados de una diabetes no controlada, por la que en consecuencia conllevó a la amputación de una pierna. Además, poseía dificultades renales y anemia, las que fueron demacrando su estado en los últimos años, acompañado de una fuerte depresión.

Carrera

En Argentina, Villamil jugó por Racing y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Cuando llegó a Chile en 1987, tomó el rol de arquero en la Universidad de Chile. Al año siguiente se cambió a Deportes Concepción.

Dentro del León de Collao, el “Loco” pasó sus mejor momento, ya que estuvo presente en tres periodos y se convirtió en un “ídolo” del equipo durante la campaña de Copa Libertadores 1991. Asimismo, también contaba una carrera en Everton, Arturo Fernández Vial y Ñublense. También jugó en el fútbol ecuatoriano, siendo golero de Liga de Portoviejo.