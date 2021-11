Jornada clave: “La Roja” recibe a Ecuador en San Carlos de Apoquindo con el objetivo de conseguir los tres puntos

La selección chilena tendrá un difícil encuentro como local recibiendo a Ecuador hoy, martes 16 de noviembre a las 21:15 horas (horario local) en el estadio San Carlos de Apoquindo, en un duelo válido por la fecha 14 de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

De conseguir los tres puntos, “La Roja” quedaría bien encaminada hacia el objetivo final de lograr el ansiado cupo a la cita mundialista a disputarse en Qatar el año entrante, ya que con un triunfo los dirigidos por Martín Lasarte alcanzarían la línea de los 19 puntos cerrando el año momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla de posiciones y en zona de clasificación directa, a la espera de lo que hagan sus rivales directos, Colombia y Uruguay en sus respectivos encuentros de esta jornada.

En ese sentido, el plantel de la selección chilena estará también muy atento a lo que suceda en los demás partidos a disputarse en esta jornada, donde pueden darse una serie de resultados que pueden favorecer a los nuestros, siempre y cuando se sume de a tres hoy por la noche en San Carlos de Apoquindo.

La fecha 14 de las clasificatorias al mundial de Qatar 2022 se desarrollará en completo durante hoy martes en el siguiente orden fijado por la Conmebol, donde además del partido de Chile v/s Ecuador, destaca el apasionante clásico sudamericano entre Argentina y Brasil: (Los horarios corresponden a Chile)

Bolivia v/s Uruguay a las 17:00 horas (Estadio Hernando Siles, La Paz).

Venezuela v/s Perú a las 18:00 horas (Estadio Olímpico, Caracas).

Colombia v/s Paraguay a las 20:00 horas (Estadio Metropolitano, Barranquilla).

Argentina v/s Brasil a las 20:30 horas (Estadio Bicentenario, San Juan).

Chile v/s Ecuador a las 21:15 horas (Estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago).

Posibles resultados favorables a Chile

Cada jornada de clasificatorias que pasa se vuelve cada vez más trascendental para las selecciones que buscan llegar a Qatar 2022 y para Chile no es la excepción, sobre todo por la cantidad importante de selecciones que aún están peleando los cupos de clasificación directa y de repechaje a la cita mundialista a falta de cinco fechas para el cierre de las clasificatorias.

Para Chile, lo favorable en primer lugar es conseguir a como dé lugar una victoria como local ante los dirigidos por Gustavo Alfaro. Luego se pueden hacer proyecciones en base a los resultados que nos convendrían en esta fecha de eliminatorias.

Bolivia quiere hacer sentir lo complejo que es ir a jugar a la altura de La Paz, recibiendo a un complicado Uruguay que no vive su mejor momento futbolístico y que en estos momentos se encuentra ubicado sexto en la tabla de posiciones, fuera del mundial. Un triunfo de los altiplánicos pondría en jaque a los charrúas de cara a lo que resta de eliminatorias y de paso le conviniéndole este resultado a Chile para alejarse de Uruguay, rival directo, en la tabla.

Por el lado de Venezuela, los llaneros están prácticamente sin opciones de poder clasificar al mundial, por lo que se juegan su última vida en este partido ante Perú de poder seguir con opciones de disputar al menos el cupo al repechaje. En frente está Perú que viene de sumar de a tres ante Bolivia como local alcanzando los 14 puntos, pero ha hecho un papel pobre a lo largo de las eliminatorias como visitante. Un triunfo de Venezuela o un empate entre ambos sería ideal para nuestra selección.

Colombia recibe a Paraguay en Barranquilla, reducto donde los “cafeteros” generalmente se hacen grande. Los dirigidos por Reinaldo Rueda necesitan sumar si quieren seguir con opciones de clasificar directamente al mundial, pero tendrán a un golpeado Paraguay que se juega sus últimas fichas en este partido para poder seguir peleando un cupo al repechaje. Un empate entre ambas escuadras nos vendría bastante bien.

Finalmente, está el gran partido de la fecha, el segundo contra el primero. Un encumbrado Argentina recibe al líder de las clasificatorias, Brasil, que visitará San Juan sin su máxima estrella, Neymar Jr, en un partido que seguramente será el más atractivo de esta jornada. Brasil buscará ganar para así tomarse revancha de lo sucedido en la final de la Copa América, pero en frente estará la albiceleste de Leo Messi que viene mostrando el mejor juego de los últimos partidos y sin dudas será un duelo que promete bastante al ser el clásico sudamericano.

Tabla de posiciones clasificatorias Conmebol Mundial Qatar 2022 actualizada hasta la fecha.

Información de la selección

Según informaron los medios, luego de los entrenamientos en doble jornada que tuvo la selección nacional, Martín Lasarte habría decidido repetir el mismo esquema que presentó ante Paraguay en Asunción (1-3-5-2) y que le dio buenos resultados.

Cabe recordar que, el defensor Enzo Roco y el delantero Ben Brereton no estarán presentes por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que sus reemplazantes serían Francisco Sierralta (Watford F.C) en defensa y volvería a la titularidad el segundo goleador histórico de la selección, Eduardo Vargas (Atlético Mineiro).

El equipo que saltaría al terreno de juego para enfrentar a Ecuador hoy a las 21:15 horas sería el siguiente: C. Bravo (C), G. Maripán, G. Medel y F. Sierralta; M. Isla, A. Vidal, C. Baeza, E. Mena y D. Valdés; A. Sánchez y E. Vargas.

Historial ante Ecuador como local por clasificatorias.

Chile enfrentó a Ecuador en 24 oportunidades por eliminatorias de los cuales nuestra selección ganó 11, empató 8 y perdió 5. De 10 partidos recibiendo a Ecuador como local, “La Roja” nunca perdió ante la selección ecuatoriana registrando solamente dos empates, ambos sin goles, en los procesos a Corea y Japón 2002 y Alemania 2006. El último enfrentamiento entre ambas selecciones se dio dos meses atrás en Quito, cuando ambas escuadras no se hicieron daño e igualaron sin goles.

Transmisión del partido por TV

El partido lo transmitirá por señal abierta Chilevisión y por señal privada TNT Sports a partir de las 20:45 horas, horario en que comenzarán las transmisiones por ambos canales. La previa y los pormenores del encuentro, los podrá ver a partir de las 19:00 horas a través de Chilevisión.