“Amarga” derrota: La selección chilena cerró su año en clasificatorias con una derrota por 0-2 como local ante Ecuador

En un partido para el olvido, la selección chilena cayó en condición de local por 0-2 ante Ecuador en un duelo válido por la fecha 14 de las clasificatorias rumbo al mundial de Qatar 2022, jugado en el estadio San Carlos de Apoquindo y que contó con la presencia de 10 mil espectadores este martes 16 de noviembre.

Fue un primer tiempo prácticamente catastrófico para los dirigidos por Martín Lasarte, ya que el equipo no entró con la misma intensidad y juego que había venido evidenciando en los últimos tres partidos, sumado a una serie de incidentes que se fueron desarrollando durante transcurso de la primera parte del partido y que marcaron el rumbo final del resultado.

A los 8′ minutos de juego, Pervis Estupiñán aprovechó un mal rechazo de Gary Medel tras un centro enviado al área, donde el lateral izquierdo de los ecuatorianos recibió con libertad, se acomodó y realizó un impecable remate cruzado que dejó sin opciones a Claudio Bravo, abriendo de esta manera el marcador en favor de los visitantes.

Cuatro minutos después (12′), Arturo Vidal sería expulsado por una fuerte infracción a un defensor rival y allí todo se ponía cuesta arriba para Chile que aún no podía acomodarse en el terreno de juego.

Tras la expulsión, Ecuador comenzó a jugar más cómodo encontrando espacios y tuvo dos opciones claras en los pies de Michael Estrada para aumentar el resultado, pero Bravo estuvo muy bien cuando fue requerido.

Y continuaron los inconvenientes, ya que a los 26′ minutos, Eugenio Mena salió lesionado producto de una molestia en su pierna izquierda, obligando al técnico Lasarte a realizar un cambio. En su reemplazo entró Gabriel Suazo quien tuvo un correcto desempeño en el partido.

A los pocos minutos, se vino la jugada más clara del partido en los pies de Eduardo Vargas a los 30′ del primer tiempo, que con un remate a quema ropa en el área ecuatoriana, desvió el balón sobre el horizontal.

Sin embargo, como si fuera poco, al minuto 36′ Alexis Sánchez salió lesionado y en su reemplazo entró Jean Meneses, uno que fue poco aporte en ataque y a su vez, el técnico decidió sacar también a Diego Valdés quien fue el más bajo de la selección en el partido, entrando en su lugar el volante de la Universidad Católica Marcelino Núñez de buena actuación contra los guaraníes en el partido anterior.

De ahí en más, “La Roja” se iría al descanso con un expulsado y con dos de sus titulares reemplazados por lesión, con un gol en contra y golpeados anímicamente tras lo sucedido.

En el segundo tiempo Chile intentó con lo que pudo tratar de conseguir la igualdad, pero no lo consiguió, a pesar de generarse un par de ocasiones que no llegaron a puerto. Producto del desgaste físico por estar la mayor parte del partido con un jugador menos, sumado a los cambios realizados por Gustavo Alfaro en la segunda parte, Ecuador convertiría el 0-2 definitivo en los pies de Michael Caicedo a los 92 minutos de juego, sellando de esta forma el partido y dándole tres puntos “históricos” a Ecuador que se acerca a pasos agigantados al mundial de Qatar 2022.

Reacciones

Posterior al partido, en rueda de prensa, el estratega de “La Roja” se mostró conmovido y sorprendido con lo sucedido en el encuentro. “Jugué hace 18 años y hace mucho tiempo que dirijo. No recuerdo un partido así, con un gol en contra, expulsión de un jugador importante, que se lesionen dos jugadores importantes, después otro. Pero también hay que ver la realidad y Ecuador es un buen equipo, nadie habla de eso, pareciera que jugamos nosotros nada más. ¿Quién puede prever algo así? Puede haber una lesión, una expulsión, pero pocas veces vi algo así”.

Por su parte, Arturo Vidal también salió a dar declaraciones después del encuentro donde reconoció su error y se mostró triste por la temprana expulsión, ofreciendo disculpas a los hinchas y cuerpo técnico de la selección. “Tengo mucha tristeza, lo que pasó hoy es algo increíble, nunca pensé que me podían expulsar, no vi al rival. Solo me queda pedir disculpas al cuerpo técnico, compañeros y a los hinchas”.

¿Qué le queda a la selección?

“La Roja” cerrará el año calendario jugando dos partidos amistosos en diciembre ante las selecciones de México y El Salvador, ambos encuentros se disputarán en Estados Unidos y contará con una nómina conformada mayoritariamente por jugadores del medio local y sudamericano.

El jueves 27 de enero de 2022, la selección deberá recibir a Argentina y visitar el martes 01 de febrero a Bolivia en La Paz, en lo que será la penúltima doble jornada de las clasificatorias a Qatar.

En base a la visita a Bolivia, el cuerpo técnico de la selección nacional en conjunto con la ANFP está buscando la opción de poder recibir a la albiceleste en Calama, ciudad que se ubica a 2600 metros sobre el nivel del mar para así aprovechar aquella ventaja deportiva y que servirá como mecanismo de aclimatación para los jugadores cuando visiten al combinado boliviano en la altura de La Paz.

“Enviamos una carta al gobierno para lograr habilitar el aeropuerto de Calama como internacional, para recibir ahí a Argentina y también para salir de esa ciudad hacia La Paz. La intención de jugar en el norte ya es una realidad, solo faltan los permisos correspondientes para llevar a cabo esta planificación”, dijo Pablo Millad a los medios de comunicación durante la jornada de esta mañana en Quilín.

En estos momentos, con la derrota de ayer ante los ecuatorianos la selección se encuentra en la sexta ubicación de la tabla de posiciones con 16 unidades, quedando fuera de la zona de clasificación directa y del repechaje hacia el mundial, por lo que tendrá que conseguir los próximos seis puntos en disputa si se quiere conseguir el objetivo de lograr una clasificación a la próxima cita mundialista.