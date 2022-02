“Nuevamente nos encontramos en situación de abandono”: CDA Femenino denuncia falta de comunicación, preocupación y mala preparación del club

Mediante un comunicado publico, a través de su cuenta oficial de Instagram, el plantel Femenino Club Deportes Antofagasta, denunciaron abandono de parte del club.

En dicha declaración, el plantel señala que, “Nuevamente nos encontramos en situación de abandono por parte de Club Deportes Antofagasta, desde el año 2019 la planificación de inicio de temporada ha estado llena de incertidumbre, teniendo como inicio de entrenamientos una o dos semanas antes del comienzo del campeonato, esto ha generado estrés y preocupación al plantel femenino. La gran mayoría de las jugadoras estudiamos y/o trabajamos, donde nos es necesario planificar los tiempos y así cumplir de la mejor manera con nuestra institución”.

Las pumas apuntan la responsabilidad hacia el club, con quienes no tienen contacto desde hace tres meses. “Hoy no tenemos información respecto al inicio de pretemporada, prueba de jugadoras, continuidad de la administración del equipo ni de renovación del cuerpo técnico, hemos intentado contactar a dirigentes sin tener respuesta certera, seguimos con incertidumbre, si bien estamos a cargo de un tercero, hoy creemos que la responsabilidad de la S.A es absoluta, siendo ésta nula, no tenemos comunicación hace 3 meses, no les importa prepararnos, que realicemos pre-temporada, ni competir, solo participar, de lo cual nosotras no somos partidarias”, indicaron.

Lamentablemente esta situación ha traído consecuencias, entre los años 2020-2021 el plantel sufrió la baja de 6 jugadoras importantes, con lesiones graves, Corte LCA y fracturas, lo cual no les permitieron seguir compitiendo. Respecto a lo señalado, las deportistas agregan que “probablemente con una buena pretemporada este número hubiese sido inferior”.

De este modo, el plantel, mediante la declaración comentam que, “Hemos representado y competido con responsabilidad, compromiso y entrega, sin nada a cambio, creemos que merecemos respeto por lo entregado. Nuestra única intención desde que representamos al Club ha sido competir y no sólo participar, nos costó años lograr insertarnos en el campeonato nacional y no queremos pasar por más lesiones y mucho menos por un descenso”.

Finalmente, las futbolistas terminan el comunicado exigiendo respeto, añadiendo, “nuestros requerimientos son mínimos, solicitando que termine la falta de comunicación, preocupación y mala preparación de todos los años”.