Antofagastinos representarán al país en torneo de Artes Marciales en Perú

En el evento AFC 8 se presentarán jóvenes promesas de Perú y del mundo, el cual contará con la presencia de Manuel “Uub” Bugueño y Gonzalo Jorquera, ambos miembros del equipo “Caes de Rua JJB & MMA” que buscan la victoria en este torneo que se transmitirá el día 12 de junio a través de Facebook.

Manuel Bugueño, con tan solo 22 años es uno de los peleadores con más trayectoria del MMA en Antofagasta, con un récord de cinco victorias y tres derrotas, y sobre su participación en este evento, Manuel nos cuenta que se siente “bien contento y la verdad me siento un poco nervioso” y también un poco sobre su trayectoria en esta especialidad empecé practicar boxeo primero a lo 6 años y después a lo 15 años empecé hacer mma y jiujitsu a los 15 años, desde ahí empecé con a club caes de rua, pero jamás espere llegar donde estoy y todo esto gracias al apoyo de mi club caes de rua , mi academia que es como mi familia, y claro también mi Familia”

Por su parte, Gonzalo Jorquera, quien ya ha sido 2 veces campeón nacional de jiu-jitsu y también en Argentina, y además fue un destacado competidor en el Mundial de jiu-jitsu en Sao Paulo, Brasil 2018, nos contó un poco sobre su trayectoria en esta especialidad, “Yo llevo entrenando ju-jitsu hace 10 año, desde que tengo 15, ahora tengo 25 años, confío mucho en mi capacidad, fortaleza y que voy a poder hacer lo que yo quiero, que es cortar la distancia y llevar la pelea al piso donde me especializo, y ahí buscar la sumisión para ganar lo más pronto posible”.

Aunque no tenía pensado participar en Perú, dijo estar muy agradecido de que se le haya presentado esta oportunidad y de representar a su país, dará todo para ganar “se me presentó la oportunidad y la tomé, una vez que se toma ya no hay vuelta atrás, y nada es una oportunidad de viajar a Perú y poder conseguir una victoria importante me haría muy feliz, y también sé que toda la gente que está detrás; mi equipo, mi familia, amigos, se van a enorgullecer si consigo la victoria y por eso quiero entrenar para poder lograrlo, la verdad poder representar a Chile siempre es bueno”, señalo Jorquera.

A casi un mes del torneo ya se sienten los nervios, que es parte de la adrenalina del deporte, “obviamente que afecta la presión, los nervios, como te digo llevo 10 años haciendo ju-jitsu y hasta el día de hoy me pongo nervioso en los torneos, porque es algo que está ahí la ansia por lo que pasara y ganar, pero una vez que subimos al final de cuentas es uno contra uno y el que de lo mejor de sí y tenga mejores armas va a ganar, tengo muchas ganas de ganar y conseguir la victoria” .

La Academia “Caes de Rua”, realizó una rifa para ayudar a sus pupilos a costear sus pasajes, los premios de ésta, consistían en membresías gratis para entrenar en el dojo, uno de los gimnasios más prestigiosos de Chile en cuanto a jiu-jitsu. Además, deja la invitación a auspiciadores que quieran colaborar con la preparación de sus deportistas y aseguran que preparan a la gente física, técnica y estratégicamente, junto con su gran trayectoria en importantes torneos mundiales.