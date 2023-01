Carolina Sayes, fisicoculturista de Calama, ganó su categoría en Miss y Mister Iquique 2023

Carolina Sayes Ángel subió a la tarima de Playa Cavancha con el sueño de alcanzar un lugar en el podio luego de la preparación de más de un año y su ilusión se transformó en realidad cuando la nombraron como ganadora de su categoría. El camino de la fisicoculturista calameña ha estado lleno de desafíos y dificultades, por lo que este logro la impulsa a ir por más.

El año pasado fue bastante complejo en lo personal para Carolina, quien es kinesiologa de profesión y fue desvinculada de su trabajo por pedir permiso para presentarse en una competencia durante el pasado noviembre. Luego de haber combatido la pandemia de Covid-19 como funcionaria en el servicio de urgencia del hospital de Calama, fue apartada de sus funciones con la justificación de necesitar una kinesióloga y no una deportista, “pese a las dificultades, seguí mi preparación sin decaer, sabiendo que este es un deporte que implica una alimentación y suplementación al 100%, donde cuesta mucho encontrar apoyo económico a nivel deportivo”, relata Sayes de 35 años.

El esfuerzo y perseverancia tuvo su recompensa en la última versión del Miss y Mister Iquique 2023, donde se impuso en su categoría. “Logré pisar la tarima en la playa Cavancha de Iquique y salir campeona de la categoría bikini fitness senior más de 1.62 mt, lo cual me llena de orgullo ya que demuestra mi perseverancia y lucha por cumplir mis sueños”, agrega emocionada Carolina.

La deportista calameña se tomará un descanso de dos semanas para retomar junto a su coach la preparación que vienen desarrollando hace varios años, donde apuntan a una etapa de crecimiento. “Decidimos buscar metas más altas para las próximas tarimas. Entreno seis veces por semana en dos sesiones: cardio en ayuna y en la tarde, dos horas aproximadamente de pesas”, sostuvo la deportista.

Como suele ocurrir lamentablemente en nuestro país, Carolina Sayes no ha tenido apoyo de empresas, ni de empleadores para compatibilizar e impulsar su exitosa carrera como deportista. “Por ahora me las estoy rebuscando sola, haciendo asesorías de entrenamiento y entrenamiento personalizado. Invertí y armé un gym en mi casa para entrenar personas, pero aun me faltan cosas, por lo que no he podido comenzar”, se lamenta.

Su historia de éxito en el deporte es un ejemplo más de desarrollo personal y deportivo que ha dado frutos, dejando en lo más alto a la ciudad de Calama y sus deportistas, que en base a esfuerzo y perseverancia, vencen las adversidades para imponerse como campeonas y campeones de sus disciplinas, Carolina Sayes Ángel es un ejemplo de ello y como ella misma dice, va por más.