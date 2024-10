Ckalama Extreme Ultra Trail Desert 2024: Atacameño impuso marca mundial y “Cholita escaladora” se coronó campeona en damas

El Ckalama Extreme Ultra Trail Desert 2024, considerado una de las competencias más desafiantes del planeta, llegó a su fin con grandes logros, tras su desarrollo en la provincia de El Loa, Región de Antofagasta, entre el pasado 15 y 20 de octubre.

“La primera parte de la competencia fue la media maratón más alta del mundo, en la montaña“, explicó Valentina López, directora de la carrera. “Empezó con 8 grados bajo cero, desde los 4.800 metros del campamento base e incluyó los ascensos y descensos sucesivos de los volcanes San Pedro (6.145 msnm) y San Pablo (6.095 msnm) hasta volver al punto de partida, en un recorrido que totaliza 21 kilómetros que se debían cumplir en un máximo de 18 horas“.

En ese escenario, el triunfo en varones fue para Joel Colque, deportista de la comunidad atacameña Licanantay, que reside en San Pedro de Atacama y quien impuso marca mundial al cronometrar 9 horas 5 minutos. Con ello se tituló como bicampeón. “El año pasado gané con un tiempo de 12 horas. La diferencia es que ya conocía la montaña y puse a prueba esa experiencia. En esta versión casi se triplicó el número de participantes, que también eran más exigentes, como las cholitas escaladoras que tienen un desempeño espectacular sobre la montaña“.

La cholita escaladora Julia Quispe, de Bolivia, se coronó campeona en damas con 11 horas 30 minutos: “Me ha encantado este recorrido con dos cumbres de más de 6.000 metros. Cuando estaba llegando a la cima del volcán San Pedro, había viento y mucho frío, así que he tomado agua y seguí corriendo. Yo traté de alcanzar a Joel Colque, siguiendo sus huellas. He disfrutado el paisaje, me he sentido feliz y también mi hija, que me decía que yo iba a ganar“, dice emocionada.

SEGUNDA PARTE: 80K DE TRAIL PAMPINO

La segunda parte consiste en los 80 kilómetros más secos del planeta, que deben cumplirse en menos de 24 horas por los alrededores de Calama. Esta agobiante prueba la ganaron los deportistas Claudio Villegas Badillo y Jacqueline Cárdenas Raddatz.

Unas verdaderas máquinas humanas, que compitieron en las dos pruebas -21K de alta montaña y 80K de trail pampino- con lo que se coronaron como triunfadores de la clasificación general. Claudio Villegas detuvo el cronómetro en 17 horas 14 minutos 32 segundos, en tanto que Jacqueline Cárdenas marcó un tiempo de 17 horas 14 minutos 35 segundos.

En la carrera pampina, que se inició de madrugada, con mucho frío en el sector de la comunidad de Chunchuri al sur de Calama, se dieron cita una treintena de corredores muy entusiastas que disputaron distintas distancias. En la maratón del desierto (42K), los vencedores fueron el chileno Luis Cerda y la estadounidense Charlie Hoffs.

El local Luis Cerda, natural de Calama, reflexionó que “Es una maratón en el desierto, una carrera tremenda, bonita, maravillosa. Quien no participa, no sabe lo que se pierde. La he corrido un par de veces y debo confesar que la sufro, pero me encanta“.

Charlie Hoffs, californiana de 24 años que reside en Arica, dijo que “yo amo esta carrera y al grupo de Ckalama Extreme. Estoy muy agradecida de todos los que han organizado esta competencia. Es muy lindo participar y respetar este desierto muy sagrado“.

La directora Valentina López felicitó a todos los participantes, premió a los vencedores, celebró el éxito de la competencia y destacó que “nuestro evento tiene certificación arqueológica por su cuidado a los sitios patrimoniales, como también por no dejar rastro alguno“. Finalmente, llamó a las empresas a apoyar la versión 2025 del CKalama Extreme Ultra Trail Desert.