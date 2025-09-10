Un gol para la historia en el gran derby chileno

Ganar un partido vale tres puntos, pero hay goles que parecen valer toda la temporada. Estas anotaciones, en particular, vale la pena gritarlas a todo pulmón, que incluso nuestra alma vibre al ritmo de la celebración, y claro, hablamos específicamente de esas que definen un partido aparte y que se inscriben para siempre en la memoria de los aficionados.

Eso fue exactamente lo que ocurrió en el Estadio Monumental, cuando Vicente Pizarro, un joven formado en la cantera del club, desató la euforia de miles de seguidores con un tanto solitario que sentenció el clásico 198 a favor de Colo-Colo sobre Universidad de Chile.

Sin duda, es uno de los partidos más tensos de la temporada, muy igualado, y esto ya es costumbre en el encuentro más importante del fútbol de Chile. Cada oportunidad valía oro porque era un encuentro tan reñido que era casi imposible hacer un hueco. Y el enorme cero en el marcador parecía negarse a cambiar.

Sin embargo, en el tramo final, apareció la figura de Pizarro para cambiar la historia, pues, con un remate certero que se coló en la portería rival, fue suficiente para darle la victoria a su equipo y prolongar la racha de resultados positivos contra su tradicional rival en casa.

La previa de un clásico siempre está cargada de análisis, donde cada detalle cuenta, pero probablemente nadie se esperó este giro tan drástico de la historia y, mucho menos, a los últimos minutos de partido. Sin embargo, aun así, los aficionados viven la emoción al máximo, y muchos buscan amplificar esa experiencia, explorando opciones para poner a prueba su conocimiento del juego.

Pero este gol tiene un significado que trasciende el resultado, ya que Vicente Pizarro no es un jugador cualquiera, pues es el hijo de Jaime Pizarro, el legendario capitán del equipo de Colo-Colo que levantó la Copa Libertadores en 1991.

Que sea precisamente Vicente, un volante que lleva el ADN del club, el autor del gol decisivo, le añade una capa de romanticismo y legado a la victoria. Es la continuación de una estirpe que ha llenado de gloria a la institución. Su padre no solo es una leyenda del fútbol, también ha tenido una destacada carrera en el servicio público, llegando a ser Ministro del Deporte , lo que demuestra la notable trayectoria de la familia.

El joven mediocampista, que se ha ganado un puesto en el equipo titular a base de talento y sacrificio, representa los valores de la cantera de su club.

Sin lugar a dudas, si vemos más allá del gol que proviene de la perseverancia, esta anotación es un mensaje para los miles de jóvenes que sueñan con llegar al fútbol profesional.

La celebración en el estadio no solo celebró el triunfo, sino también la historia del apellido Pizarro que, una vez más, vuelve a ser protagonista de una jornada memorable para todos los seguidores del equipo.