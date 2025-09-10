Antofagasta busca la mejor empanada y al garzón más rápido: actividades se realizarán entre el 15 y el 19 de septiembre

Las Fiestas Patrias en Antofagasta estarán marcadas por dos tradicionales competencias que mezclan gastronomía y destreza. La Municipalidad informó que ya cerraron las inscripciones para la décima versión de “Mejor Empanada”, mientras que la Carrera de Garzones aún mantiene su convocatoria abierta.

La premiación de la mejor empanada se realizará el lunes 15 de septiembre al mediodía, en la explanada de la Municipalidad de Antofagasta, donde se elegirá a la receta más destacada de este 2025.

En paralelo, el viernes 19 a las 17:00 horas se llevará a cabo la esperada Carrera de Garzones en la explanada del Estadio Regional, en el marco de la Gran Fonda Municipal. La competencia entregará premios en efectivo y permitirá demostrar la rapidez y destreza de los participantes con bandeja en mano.

Las inscripciones para la Carrera de Garzones son gratuitas y se reciben hasta las 12:00 horas del mismo viernes al correo dideco.antofagasta@imantof.cl. Entre los requisitos está ser mayor de 18 años y acreditar con una carta de patrocinio simple la labor de garzón en cafeterías, restaurantes, residenciales, hoteles o cocinerías.

Además, entre el 17 y el 20 de septiembre se realizarán las cuatro jornadas de la Gran Ramada Municipal, con juegos criollos y entrega de volantines, pañuelos cuequeros y otras sorpresas para las familias que asistan.