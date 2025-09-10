Premio nacional llevó a Entremares a compartir música y folclor en la Escuela Arturo Prat de Antofagasta

Una verdadera fiesta folclórica se vivió esta mañana en la Escuela Arturo Prat” con el grupo “Entremares” que ofreció una presentación musical y un conversatorio con los estudiantes. Todo esto, en el marco del premio obtenido por el establecimiento que participó en el concurso nacional “Entremares en tu escuela”.

La iniciativa fue dada a conocer en redes sociales y su objetivo se enmarca en la celebración de los 13 años de la banda nacional además de cantar, conversar y fomentar el folclor en la comunidad educativa.

La directora de la Escuela “Arturo Prat”, Rosa Arévalo, junto con expresar su alegría por la visita que recibieron, comentó que esto se hace para que los estudiantes valoren y fortalezcan su identidad cultural y tradiciones.

“Esto es maravilloso, es un espectáculo donde los niños y funcionarios disfrutaron al máximo la presentación. Esto fue gracias a la profesora de educación física que participó en el concurso y resultamos ganadores entre muchos colegios y eso para nosotros es un tremendo orgullo. Es un sueño y los más importante es ver felices a nuestros estudiantes, con eso nos sentimos pagados”, comentó la directora.

Inicio de fiestas patrias a lo grande

En el concurso participaron 750 establecimientos de todo el país y la Escuela “Arturo Prat” es una de las doce que ganaron la presentación en vivo de la destacada agrupación conocida por canciones como “Te amo en silencio” y “A tu lado”. También ganaron el premio mayor escuelas de Concepción, Puerto Montt y Coquimbo entre otras.

La vocalista de la agrupación, Kriss Meyer, aseguró que con este concurso cumplen el sueño de muchos estudiantes de llevar la cueca a las aulas. “Para nosotros es un honor estar acá. Un colegio muy bien portado, felicitaciones a todos los docentes y a su directora. Ha sido maravillosa esta instancia con niños tan lindos. Bailaron y disfrutaron cada cueca, cada canción. Fueron muy respetuosos, nos vamos muy felices y contentos. Estamos agradecidos de esta oportunidad que nos da la vida de conocer y compartir con esta maravillosa comunidad educativa” comentó.

Otro de los integrantes, Mauro Stuardo, agregó «ha sido increíble la recepción. En cada colegio que hemos estado, hemos disfrutado mucho, pero en esta escuela ha sido espectacular. Es una muestra del cariño que esta ciudad nos tiene».

La profesora detrás del video ganador es Javiera González, docente de Educación Física de la Escuela “Arturo Prat”. Cuenta que es fanática de la agrupación y que al ver en sus redes sociales la publicación del concurso no dudó en participar.

“Ha sido precioso, esta es una iniciativa que tuvimos para los niños. Vi el concurso, pedimos permiso a nuestra directora para hacer el video y se dio esta linda iniciativa. En esta escuela vivimos el folclore y sobre todo escuchamos las canciones de Entremares todo el año. La respuesta de los niños fue gratificante, estaban felices y es una linda forma de empezar las fiestas patrias”, manifestó.