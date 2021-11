La mesa del Senado propondrá que la votación por el cuarto 10% se realice el 9 de noviembre

Durante la jornada de este miércoles 03 de noviembre, los comités del Senado se reunirán nuevamente, por lo que Ximena Rincón (DC), presidenta del Senado, propondrá que se llegue a un acuerdo para retirar por cuarta vez los fondos previsionales de las AFP.

Esto, a raíz de que ya han transcurrido varios días de incertidumbre y falta de acuerdos para poder establecer una fecha definitiva para la votación de un cuarto 10%. En la reunión del pasado martes 02 de noviembre no se llegó a acuerdo debido a que, al parecer los partidos de derecha habrían solicitado evaluar en paralelo a esta petición, la ley de indulto.

Con la nueva propuesta de Rincón, la Sala podrá analizar y votar para generar la instancia, la cual tiene dos escenarios posibles. El primero corresponde a que si se logran 26 votos, un nuevo retiro de fondos podrá pasar a discusión. Sin embargo, si no se alcanza el quórum necesario, el proyecto se pasa directamente a una comisión mixta, no obstante, esta situación no es del todo negativa, puesto que de esta forma el proceso sería más ágil para encaminarse a ser ley.