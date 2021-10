¿Estás de acuerdo?: BBC lanzó su listado de las mejores series del siglo XXI

A través de una encuesta realizada a 206 críticos, especialistas mundiales en el área, BBC logró formar un listados con las mejores 100 series del siglo XXI, en la cual resaltan distintas producciones exitosas como Breaking Bad, Game of Throne, La Casa de Papel, Stranger Things, The Big Bang Theory, Black Mirror y demás.

A través de una encuesta realizada a 206 críticos, especialistas mundiales en el área, BBC logró formar un listados con las mejores 100 series del siglo XXI. Donde muy por el contrario de otros listados, con la misma temática, en el primer lugar no se encuentra Breaking Bad, producción considerada por el público como la mejor de la historia, sino que The Wire, una serie lanzada en 2002 y cuya historia central trataba sobre el narcotráfico en Baltimore.

Después de un tiempo determinado, diversos portales de noticias y/o de especialistas cinematográficos lanzan al público sus listados con, lo a que a su parecer, son las mejores producciones. En este caso, BBC Culture hace un tiempo publicó su lista con las mejores películas y ahora lanzaron el listado de las series. Cabe aclarar, que para clasificar qué producto es mejor, la cadena consideró la opinión de 206 críticos, según lo informado por ellos mismos, este grupo está compuesto por 104 hombre, 100 mujeres y dos personas no binarias, de 43 países.

Dicho esto, al momento de ser publicado, causó un pequeño, pero intenso debate, debido a que habían algunas series que han sido icónicas para la cultura pop, pero que lamentablemente no se encuentran en el listado. Este es el caso de Friends y Los Simpson, así también se cuestionó la ausencia de El Juego del Calamar, sin embargo cabe aclarar que la lista se creó cuando aún no se popularizaba la producción coreana.

De igual forma, en las redes sociales, se debatió la posición de las series, pues como se mencionó anteriormente, Breaking Bad no está en el primer lugar, sino que en el tercero, lo mismo ocurre con Game Of Thrones, la cual está en la quinta posición. Ambas series han sido catalogadas como las mejores en la historia, de hecho no es algo que solo sea comentado por el público, esta clasificación la han hecho diversos portales de cine y cultura. Aún así, ambas se encuentran en los primeros lugares, lo cual es bastante bueno.

A continuación puedes revisar el listado completo:

1. The Wire (2002-2008)

2. Mad Men (2007-2015)

3. Breaking Bad (2008-2013)

4. Fleabag (2016-2019)

5. Game of Thrones (2011-2019)

6. I May Destroy You (2020)

7. The Leftovers (2014-2017)

8. The Americans (2013-2018)

9. The Office (Reino Unido) (2001-2003)

10. Succession (2018-)

11. BoJack Horseman (2014-2020)

12. Six Feet Under (2001-2005)

13. Twin Peaks: The Return (2017)

14. Atlanta (2016-)

15. Chernobyl (2019)

16. The Crown (2016-)

17. 30 Rock (2006-2013)

18. Deadwood (2004-2006)

19. Lost (2004-2010)

20. The Thick of It (2005-2012)

21. Curb Your Enthusiasm (2000-)

22. Black Mirror (2011-)

23. Better Call Saul (2015-2022)

24. Veep (2012-2019)

25. Sherlock (2010-2017)

26. Watchmen (2019)

27. Line of Duty (2012-2021)

28. Friday Night Lights (2006-2011)

29. Parks and Recreation (2009-2015)

30. Girls (2012-2017)

31. True Detective (2014-2019)

32. Arrested Development (2003-2019)

33. The Good Wife (2009-2016)

34. The Bridge (2011-2018)

35. Fargo (2014-)

36. Downton Abbey (2010-2015)

37. Band of Brothers (2001)

38. The Handmaid’s Tale (2017-)

39. The Office (Estados Unidos) (2005-2013)

40. Borgen (2010-2022)

41. Schitt’s Creek (2015-2020)

42. Peep Show (2003-2015)

43. La Casa de Papel (2017-2021)

44. Community (2009-2015)

45. The Good Fight (2017-)

46. Homeland (2011-2020)

47. Grey’s Anatomy (2005-)

48. Inside No 9 (2014-)

49. The Bureau (2015-)

50. Halt and Catch Fire (2014-2017)

51. Small Axe (2020)

52. This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53. Call My Agent! (2015-2020)

54. Happy Valley (2014-)

55. The Shield (2002-2008)

56. The Big Bang Theory (2007-2019)

57. The Young Pope (2016)

58. Dark (2017-2020)

59. The Underground Railroad (2021)

60. House of Cards (2013-2018)

61. Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62. The Good Place (2016-2020)

62. Pose (2018-2021)

64. Detectorists (2014-2017)

65. Orange is the New Black (2013-2019)

66. Mare of Easttown (2021)

67. RuPaul’s Drag Race (2009-)

68. Stranger Things (2016-)

69. 24 (2001-2010)

70. Battlestar Galactica (2004-2009)

71. Enlightened (2011-2013)

72. Gilmore Girls (2000-2007)

73. Planet Earth (2006)

74. Utopia (2013-2014)

75. Babylon Berlin (2017-)

76. Rick and Morty (2013-)

77. American Crime Story (2016-)

78. The Killing (Dinamarca) (2007-2012)

79. Mindhunter (2017-2019)

80. House (2004-2012)

81. OJ: Made in America (2016)

82. Big Little Lies (2017-2019)

83. Insecure (2016-2021)

84. Normal People (2020)

85. Narcos (2015-2017)

86. How I Met Your Mother (2005-2014)

87. The Comeback (2005-2014)

88. The OA (2016-2019)

89. Dexter (2006-2013)

90. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)