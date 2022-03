¿Los esperas? Estos son los artistas confirmados para este domingo en los Premios Oscar 2022

Ya está todo listo para trasmitir este domingo la edición 94 de los Premios Oscar 2022, desde el Dolby Theatre, donde La Academia entregará la tradicional estatuilla dorada en la ceremonia más esperada de Hollywood.

Para este año y luego de un largo tiempo de pandemia y celebraciones remotas, las performance que intervendrán la premiación con las canciones originales de las bandas sonoras nominadas al galardón, estarán a manos de nada menos que Beyoncé con “Be Alive”, Billie Eilish y Finneas con “No Time To Die”, Reba McEntire con “Some How You Do” y en representación latinoamericana Sebastián Yatra con la canción “Dos Oruguitas”.

En tanto, la Academia dijo que Van Morrison, quien interpreta “Down to Joy”, no estará en la ceremonia debido a que está de gira, sin embargo hay un abanico de artistas que participarán no solo en las intervenciones musicales, sino también en las presentaciones a nominados y entregas del Premio, como Kevin Costner, Zoë Kravitz, Lady Gaga, Rosie Perez, Chris Rock, Yuh-Jung Youn, Ruth E. Carter, Anthony Hopkins, Lily James, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Uma Thurman y muchos artistas más que veremos en la ceremonia televisada desde las 19:30 horas en Chile.

Introducing this year’s Original Song nominees and performers for the 94th #Oscars. pic.twitter.com/ix09lxge8x — The Academy (@TheAcademy) March 23, 2022