“Estaremos juntos de nuevo”: Olivia Newton John fallece a sus 73 años

Este lunes 8 de agosto, la familia de la actriz y cantante australiana Olivia Newton-John, ha confirmado su sensible fallecimiento tras luchar por más de 30 años contra el cáncer metastásico de mama.

Famosa y adorada por la clásica película Grease Brillantina, estrenada en 1978, con su icónico personaje Sandy Olsson y canciones que trascendieron generaciones como “You’re the one that I want”, “Summer Night” y “Hopelessly devoted to you”.

Fue su marido John Easterling, quien comunicó a los fanáticos que la intérprete de “Physical”, había fallecido “pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”.

Añadiendo, que “su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer”.

Por su parte, su amigo y compañero de musical, Jhon Travolta, expresó su pesar a través de Instagram: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”.