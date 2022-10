Amor incondicional: La conmovedora historia de Vaguito, el perro que espera a su fallecido dueño cada día frente al mar

Una familia encontró un perro solitario que miraba fijamente al mar y volvía cada día contemplando la playa, en el sector Punta Negra, un distrito de la provincia de Lima, Perú.

Jolie Mejía, cuenta que estaba junto a su familia disfrutando de la playa cuando recibieron la visita de un perro que parecía estar solo. Sin embargo, no parecía abandonado: llevaba collar, tenía el pelaje limpio y no se le veían heridas ni cicatrices. Pero les llamó la atención que a pesar de dejarse acariciar, no dejaba de mirar al mar.

Es entonces que la mujer cuenta que un lugareño les explicó la historia del can. Se llama Vaguito, casi todos en la zona conocen al perro y le tienen cariño.

“Nos dijo que el animal vivía con un pescador que falleció hace tiempo. Y que, desde entonces. el perro viene todos los días hasta acá y mira al mar”, relató.

Su dueño original, asegura La Nación, fue un pescador que, lamentablemente, falleció en el mar.

Desde ese día Vaguito se dedica a esperar su regreso en las orillas de la playa. De esto, ya han pasado cuatro años.

La comunidad, dándose cuenta de esta situación, comenzó a prestarle cuidados y atención médica.

Al final del día, Mejía y su familia finalmente se separaron de Vaguito, quién seguía con los ojos aún mirando al mar. Pero se queda con su historia agridulce, la de una de lealtad a un amor que perdió, pero que a la vez le permitió encontrar cariño en la comunidad. Sin duda es algo que ella no olvidará.