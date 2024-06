Claudia Sheinbaum: La primera mujer en ganar la presidencia en México

Este fin de semana se llevó a cabo el período de elecciones presidenciales en México y tras una larga jornada, se conoció el nombre de quien presidirá el país: Claudia Sheinbaum.

Exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, su ciudad natal, se convirtió en la primera mujer electa para el cargo en 2018.

Es licenciada en Física y obtuvo una maestría y un doctorado en Ingeniería en Energía. En su gruesa trayectoria ha recibido diversos reconocimientos académicos.

Comenzó su carrera política en los 2000′, tras asumir la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, cargo que obtuvo hasta el 2006.

Asimismo, en el año 2015 fue la primera mujer elegida como Jefa Delegacional en Tlalpan.

Finalmente, ese domingo 02 de junio, fue la ganadora de las elecciones presidenciales 2024, por una amplia mayoría, con casi un 60% de los votos, y se convertirá en la primera mujer en ser presidenta de México, sumándose a la veintena de países que están actualmente gobernados por mujeres.

“Agradezco también porque, por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras”, expresó en medio de su discurso de victoria.