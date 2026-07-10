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Temblor sacudió nuevamente a La Guaira en Venezuela: Así fueron las evacuaciones

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas realizó gestiones de prevención para evitar mayores complicaciones, derrumbamientos, heridos o fallecidos.

Por El Diario de Antofagasta
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Un nuevo sismo de magnitud 3.9 sacudió la zona de La Guaira en Venezuela desatando el miedo y el pánico de los ciudadanos.

Un vídeo difundido por Radio Cooperativa muestra las grandes oleadas de evacuaciones de algunos edificios.

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La medida responde al llamado de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, que se encuentran aplicando gestiones prevención y para evitar derrumbamientos, heridos o fallecidos.

El temblor tuvo se detectó a 5.5 kilómetro de profundidad justo en una zona de las zonas más afectadas por los pasados terremotos que afectaron Venezuela.

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