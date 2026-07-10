Temblor sacudió nuevamente a La Guaira en Venezuela: Así fueron las evacuaciones

Un nuevo sismo de magnitud 3.9 sacudió la zona de La Guaira en Venezuela desatando el miedo y el pánico de los ciudadanos.

Un vídeo difundido por Radio Cooperativa muestra las grandes oleadas de evacuaciones de algunos edificios.

La medida responde al llamado de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, que se encuentran aplicando gestiones prevención y para evitar derrumbamientos, heridos o fallecidos.

El temblor tuvo se detectó a 5.5 kilómetro de profundidad justo en una zona de las zonas más afectadas por los pasados terremotos que afectaron Venezuela.