Alerta epidemiológica: Ministra de Salud encabeza despliegue en Antofagasta y abren tres centros centinelas por mosquito del Dengue

La ministra de Salud, May Chomali, junto a la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro, y el seremi de Salud, Rodrigo Medina, recorrieron el Cesfam Norte de Antofagasta, recinto que fue categorizado oficialmente como Centro Centinela de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Este recinto asistencial se suma a otros dos dispositivos de vigilancia activa ya instalados en la capital regional: el Cesfam Central Oriente y el Centro Oncológico del Norte (CON). La designación de este nuevo punto es considerada estratégica por las autoridades ministeriales, ya que se encuentra emplazado en el “corazón” geográfico de los hallazgos del vector en la comuna.

Estos centros centinelas tienen la misión fundamental de colaborar con la vigilancia clínica permanente de personas que puedan presentar sintomatología asociada a patologías como el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya y el zika. Entre los cuadros bajo sospecha que se monitorean activamente se encuentran estados febriles iguales o superiores a 38°C de origen desconocido, cefaleas intensas, dolores musculares y articulares, exantema, conjuntivitis, dolor retrocular, vómitos, sudoración profusa, manifestaciones hemorrágicas e ictericia. Aunque la jefa de la cartera de Salud aclaró de forma directa que en Chile no se han registrado casos autóctonos de estas enfermedades, los protocolos vigentes exigen mantener este control para reaccionar oportunamente ante cualquier sospecha.

Durante la inspección en terreno, la ministra Chomali explicó que desde que se detectó la presencia del Aedes aegypti en la zona, la Seremi de Salud local ha desplegado un intenso programa de búsqueda y control del vector. A la fecha, este plan de contingencia ha implicado la realización de 1.578 inspecciones domiciliarias y 424 desinsectaciones químicas, logrando identificar de manera precisa un total de 17 focos del insecto. La ministra felicitó la labor de los equipos locales y destacó que los últimos dos hallazgos se lograron gracias a denuncias directas de los vecinos, lo que demuestra que la ciudadanía local está debidamente entrenada para reconocer la especie y dar aviso a las autoridades.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recordó que estas acciones se enmarcan en una alerta epidemiológica nacional que se extiende desde Arica hasta la región de Los Ríos debido a hallazgos similares en otros puntos de Chile. La autoridad insistió en que el rol de la población es determinante para frenar la propagación del vector, por lo que hizo un llamado urgente a evitar mantener recipientes que acumulen agua estancada a la intemperie. Asimismo, solicitó de manera explícita la colaboración de las familias antofagastinas para facilitar el ingreso de las cuadrillas sanitarias a las viviendas con el fin de ejecutar las labores de búsqueda y fumigación correspondientes.

Finalmente, las autoridades recordaron que el insecto vector se caracteriza físicamente por tener un cuerpo negro con manchas y franjas blancas en sus patas. En tanto, el seremi de Salud, Rodrigo Medina, aseguró que los tres centros centinelas dispuestos en la comuna se encuentran completamente operativos, siguiendo de forma rigurosa los protocolos nacionales establecidos y equipados con los insumos y tecnologías médicas necesarias para aplicar los exámenes de laboratorio requeridos, permitiendo identificar de forma certera si los pacientes consultantes son portadores o no de alguna de estas arbovirosis.