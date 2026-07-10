Ojos en las calles: Cámaras municipales permiten capturar a prófuga y desarmar a delincuentes en Antofagasta

La detención de una mujer que mantenía dos órdenes de aprehensión vigentes, la incautación de armas y la captura de otros dos implicados fueron el balance de dos masivos operativos policiales en la comuna. En ambas intervenciones, el monitoreo estratégico en tiempo real de las cámaras de seguridad de la Central de Televigilancia de la Municipalidad de Antofagasta resultó clave para alertar a los cuadrantes en terreno y frustrar la comisión de potenciales delitos en sectores de alta afluencia de público.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en la Plaza Bicentenario, sector norte de la capital regional, donde los operadores de las cámaras municipales detectaron a un grupo de jóvenes en actitud sospechosa, observando con precisión que una de las integrantes manipulaba lo que aparentaba ser un arma de fuego. Tras activar el protocolo de comunicación directa con la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros, el personal policial acudió rápidamente al lugar, constatando en el control de identidad que se trataba de una menor de edad que portaba una pistola de aire comprimido, siendo trasladada al cuartel respectivo.

El segundo operativo se desarrolló en las inmediaciones de la Feria Pantaleón Cortés, punto comercial donde los visualizadores municipales detectaron a un sujeto que portaba un estoque de fabricación artesanal, mientras se desplazaba intimidando a los transeúntes en compañía de una mujer. Al llegar las patrullas policiales, el individuo fue arrestado de inmediato por el delito de porte de arma blanca, mientras que al fiscalizar a las personas en el perímetro se logró capturar a una mujer que circulaba por el sector y que registraba dos órdenes judiciales de detención vigentes por diversos delitos.

Al respecto, el director de Seguridad Pública del municipio, Gonzalo Castro, destacó la excelente y fluida coordinación alcanzada entre la Central de Televigilancia municipal y Carabineros de Chile. La autoridad edilicia enfatizó que este éxito operativo demuestra fehacientemente la integración de la tecnología de punta con los servicios policiales preventivos, logrando sacar de circulación armas idóneas para cometer delitos y aportando de manera directa a que la comunidad local se sienta mucho más segura y protegida en sus barrios.