Sancionan a uniformado que denunció que Sebastián Piñera habría viajado en helicóptero de carabineros con copiloto sin licencia

El 27 de febrero del 2020, el capitán de Carabineros Erick Moreira Valenzuela denunció una serie de irregularidades al interior de la Sección Aérea de Puerto Montt, involucrando incluso a Sebastián Piñera y a su familia. Sin embargo, Moreira no ha sido el único, años antes, el capitán (r) del Ejército Rafael Harvey, también había denunciado malas practicas al interior de la institución, lo que lamentablemente, les ha costado una serie de represalias de parte de sus compañeros.

Según señala el reportaje realizado por El Desconcierto, la denuncia de Moreira, verificada luego por un sumario interno de la institución, refiere a que el mayor Arnaldo Ferrari García, Jefe de la Sección Aérea de Puerto Montt, es responsable por haber puesto en peligro la seguridad de sus subordinados, e incluso, la del Presidente. Además de esto, es responsable de haber dispuesto combustible fiscal (253 litros de kerosene de aviación) para un avión particular, del Club Aéreo del Personal de Carabineros.

Mediante el reportaje antes mencionado, se detalla que, si bien ambos hechos fueron establecidos por un sumario interno, durante el mes de abril del 2020 la investigación se dividió en cuatro partes, según lo propuesto por la Asesora Jurídica de la Décima Zona Los Lagos, lo que a la fecha, solo ha arrojado resultados negativos para el denunciante.

Los hechos investigados, dan cuenta de que Ferrari efectivamente cedió combustible al avión privado, y que además, “ordenó rehacer los libros sin dar cuentas y sin justificación alguna“, según establece un informe interno al que tuvo acceso El Desconcierto.

Vuelo de Sebastián Piñera

A tal investigación, se suma otro de igual o mayor gravedad, ya que que Ferrari, habría dispuesto que en un viaje de Sebastián Piñera, el copiloto del helicóptero fuese el Mayor Juan Espinoza Navarrete, piloto de avión sin licencia para volar este tipo de aeronaves. Puesto, que dicho piloto tenía el grado de Mayor, mientras que el copiloto comandado para esta misión por la Prefectura Aérea, el de Teniente. Tal hecho, ocurrió entre el 13 y 18 de febrero del 2020, e involucró también a la familia del presidente.

De acuerdo a la denuncia, Ferrari, se justificó afirmando que la idea era que el Presidente “viera más estrellas”, en alusión a las estrellas con las que los carabineros distinguen sus grados en sus uniformes.

A su vez, la denuncia sostiene que, “un piloto de avión opere un helicóptero, o cualquier personal que realice funciones en la actividad aérea sin la correspondiente habilitación o licencia aeronáutica como lo fue dispuesto por el jefe de la Sección Aérea Puerto Montt, podría incluso considerarse como la comisión de un delito”.

Asimismo, cabe destacar que además de no tener la licencia para conducir una aeronave de este tipo, un piloto de avión sólo tiene conocimientos generales, y en ningún caso estaría habilitado para conducir un helicóptero en caso de que el piloto principal sufriera una emergencia, por ejemplo.

“Ojalá no me tires licencia, porque lo consideraré para tus calificaciones”

El Desconcierto, además señala que en la investigación, se denunciaron hechos como que Ferrari había ordenado el uso de personal y vehículos institucionales para asuntos particulares, que además ignoró la advertencia de un piloto de helicóptero de no pasar por debajo de cables de alta tensión en un vuelo cercano a Chiloé, y que habría permitido que un piloto con licencia médica por gripe volara. “Ojalá no me tires licencia, porque lo consideraré para tus calificaciones”, le habría advertido Ferrari al piloto.

El Fiscal del sumario, el coronel Francisco González, de acuerdo a las acciones mencionadas, propuso en mayo de 2020 la sanción de seis días de arresto para Ferrari, así como penas más bajas para otros cuatro carabineros, incluyendo al Mayor que voló junto a Piñera. Sin embargo, la división a cargo de la investigación en cuatro sumarios distintos echó por tierra estas sanciones, proponiendo en última instancia “un día de arresto” para el capitán que denunció.

Represalias por denunciar

La denuncia fue presentada directamente ante el General Patricio Yáñez Palma, Jefe de la Décima Zona de Carabineros Los Lagos, entidad superior de la que depende la Sección Aérea de Puerto Montt. Esto originó las investigaciones antes mencionadas, por parte de la Fiscalía Militar Letrada de Puerto Varas y un Sumario interno, instruido por la Fiscalía Administrativa de la Prefectura de Osorno.

Tras la denuncia, el capitán, también piloto de la institución, no fue considerado más en ninguna misión de vuelo, siendo además, sometido a distintos exámenes teóricos extraordinarios que lo llevaron a reprobar con un 0% y dejándolo finalmente “fuera de vuelo” hasta la fecha.

Sumado a esto, de acuerdo a la información consignada por el medio mencionado, el carabinero denunciante fue sancionado con una medida disciplinaria consistente en una “Represión” impuesta por su mismo jefe a quien denunció, debido que al ser un subalterno de éste habría faltado al “conducto regular” para presentar una denuncia en su contra.

Agregado a eso, por requerimiento del Jefe de la Décima Zona Los Lagos, el General Director de la institución en ese entonces, Mario Rozas, resolvió el traslado del denunciante, quien el 16 de agosto del 2020 pasó de estar en la Sección Aérea Puerto Montt a ejercer sus funciones en la Sexta Comisaría de la Prefectura de Llanquihue. Todo esto, sin que se le haya explicado el por qué de este traslado.

Finalmente, a la fecha, tanto el mayor Ferrari como quien acompañó al mandatario en calidad de copiloto, siguen volando y ejerciendo normalmente sus funciones como jefes de unidad en Carabineros.