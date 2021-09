¡Llegó el momento!: Comenzó la vacunación contra el Covid-19 en niños de 6 a 11 años

La inoculación de esta semana, tiene como prioridad, vacunar a niños que padezcan alguna comorbilidad especifica, ya sea alguna enfermedad pulmonar crónica, neurológica, renal, hepática, cardiopatías, cancerígena, etc.

Este lunes 13 de septiembre de 2021, el Ministerio de Salud dio comienzo a la vacunación contra el Covid-19 en niños de 6 a 11 años con comorbilidad específica. En este contexto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza indicó que la inoculación para los niños sin enfermedad base iniciará el 27 de este mes.

Daza, junto a la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar y el Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, esta mañana, en cadena nacional, anunciaron que esta semana comenzará la vacunación para los niños de 6 a 11 años, no obstante esto no es para todos, ya que la prioridad, es vacunar a quienes padezcan alguna comorbilidad especifica, ya sea alguna enfermedad pulmonar crónica, neurológica, renal, hepática, cardiopatías, cancerígena, etc.

Respecto a esto, es importante destacar las enfermedades metabólicas, como la diabetes pues en Chile, hasta el 2017 existían 12 mil niños que la padecen, considerando que el covid empeora cuando la persona que lo porta cuenta con una condición diabética.

Por otro lado, Daza destacó que un 12% de los casos que se han descubierto en estos casi dos años, son en menores de 18 años. Una cifra bastante alta, por lo que la autoridad de salud enfatiza en que los padres o tutores a cargo acudan a los centros de vacunación con sus niños para que sean inoculados y así puedan evitar que se contagien.

En cuanto al proceso señaló que “se está coordinando con la seremi de Salud para que cada municipalidad, a través de la Atención Primaria, se coordine con sus colegios como lo hacemos con las otras vacunas”. En este sentido, aclaró que se les comunicará a los colegios, con anticipación, cuándo y a qué hora asistirán para que estos se lo comuniquen a los apoderados y puedan finalmente autorizar la vacunación.

Por último, es importante notificar que aquellos adolescentes que aún no hayan sido vacunados, podrán tener la oportunidad de conseguir la vacuna en los colegios, de la misma forma que los niños de 6 a 11 años. Aún así, la principal recomendación de las autoridades es que esta parte de la población asista a los centros de vacunación para poder optimizar el proceso y de esta forma se vacunen en los centros educacionales, solo a los niños.