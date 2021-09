“Voy a matarte maricona, ahora por fin te metiste con un hombre”: Pareja denuncia brutal ataque lesbofóbico por funcionarios de un hotel

Una pareja lésbica fue salvajemente atacada de manera física y verbal al interior de un hotel, donde el personal de este establecimiento las golpeó e insultó por su orientación sexual.

El día 21 de septiembre el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó, de violentos episodios de discriminación que vivió una joven pareja lésbica, D.P.S(20) y F.V.F (26), al interior de un hotel en la comuna de Santiago, las victimas recibieron insultos por su orientación sexual, además fueron golpeadas y encerradas por cuatro funcionarios del recinto.

Según lo señalado en la denuncia de Movilh, los agresores golpearon a las victimas no solo con puños y patadas, sino también con objetos contundentes como palos y botellas.

La joven pareja, llegó al hotel alrededor de las 20:00 horas del 17 de septiembre, luego de pagar la habitación por adelantado. El ataque procedió en la madrugada del 18 de septiembre cuando una de las víctimas salió hasta la puerta del hotel para recibir un pedido de sushi.

La afectada de 20 años señaló, “Le pedí por favor al guardia, quien estaba con una mujer, que me dejara recibir el pedido. Al instante se puso violento y mediante empujones y contra mi voluntad me llevó hasta la habitación, dándome ahí un combo. Al parecer estaba ebrio”, “a mí me encerraron en la habitación. El guardia se ensañó conmigo, golpeándome con una botella en la cara. Me quería cortar el rostro. Luego fue por un palo y siguió pegándome con el objeto, con sus manos y con sus pies. Me mordió un dedo y azotó mi cabeza en el piso”, relató D.P.S.

Mientras era golpeada, el guardia del establecimiento le decía, “voy a matarte maricona, ahora por fin te metiste con un hombre”. La victima indicó que no pudo salir de la habitación hasta que llegó carabineros al lugar.

Tras percatarse de lo ocurrido la otra afectada identificada con las iniciales F.V.F, procedió a salir de la habitación para dejar un reclamo y pedir ayuda a familiares.

F.V.F también añadió a su relato que, “Le dije al tipo que lo iba a denunciar porque le había pegado a una mujer, entonces salió de la habitación y comenzó a ahorcarme. Luego la mujer que lo acompañaba también procedió a pegarme. Me arrancaron pelo. Traté de defender a mi pareja, mientras veía como el guardia la golpeaba al interior de la habitación y le gritaba maricona. En un momento salieron dos hombres de una habitación y, entre los cuatro, me patearon en el suelo y dieron golpes. Logré escapar”.

El Movilh, además de repudiar este acto de agresión lesbofóbica, lamentó el actuar de carabineros de la tercera comisaría de Santiago, quienes no realizaron una investigación pertinente en el caso, además de bajarle el perfil a la situación de alta violencia hacia la joven pareja.

La vocera de Movilh Daniela Andrade declaró “la denuncia que hemos recibido habla de vulneración de la no discriminación y de derechos del consumidor, en un contexto donde tres sujetos y una mujer se ensañan en una discusión que nada justifica terminara en agresiones físicas contra clientes, así como en ofensa lesbofóbica y misóginas”.

Cabe destacar que tanto los agresores como las víctimas fueron detenidos por una riña, por lo que Movilh manifestó su descontento con el actuar policial, “Como es habitual en ataques similares, Carabineros poco y nada hizo para ayudar a las víctimas, pues éstas y sus agresores/as fueron detenidos/as por riña. Los administradores del hotel inventaron que una de las jóvenes había ingresado al hotel a robar. Si bien la falsedad de la acusación quedaba evidente con solo revisar las boletas de pago del hotel y del sushi, Carabineros nada investigó, limitándose a reducir el conflicto de tipo misógino y lesbofóbico, a una riña. Así las policías terminan de manera fácil su trabajo, no contribuyen a dar con la verdad ni menos a hacer justicia para las víctimas”.

Tras la detención las victimas fueron liberadas a las 11:00 horas del 18 de septiembre, después de constatar lesiones y demostrar el pago de ingreso al hotel.