“Los pueblos de Chile nos hemos sentado en una misma mesa”: Así fue el emotivo e histórico inicio del debate para escribir la nueva Constitución

A las 15:38 horas del lunes 18 de octubre, a dos años de iniciado el estallido social en Chile, con las y los constituyentes de pie en cada una de las salas de trabajo, la presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncon, declaró la apertura oficial del debate constitucional.

En la sesión plenaria convocada para este efecto, la mesa directiva de manera conjunta realizó un discurso inaugural poniendo el acento en la tarea histórica en la que se avanza este día, donde, además, se instalaron las primeras comisiones temáticas.



“Reciban ustedes un saludo cariñoso en mi lengua, desde mi corazón, desde la historia de este país, en este día tan importante para la Convención Constitucional, para los miles y miles de ciudadanos que están esperanzados escuchando y siguiendo el proceso de trabajo que hemos instalado”, afirmó Elisa Loncon.



Luego recalcó que por primera vez en la historia, “los pueblos de Chile nos hemos sentado en una misma mesa, en una mesa plural y en condiciones de igualdad y horizontalidad, a discutir y pensar un país donde la dignidad se haga costumbre”.





Momento histórico



A su vez, el vicepresidente Jaime Bassa manifestó que están contentos “porque tenemos la certeza de que estamos en condiciones de cumplir con el mandato que los pueblos nos han encomendado …y que hoy empieza un proceso político, social y cultural que demuestra que otros mundos son posibles”.



Añadió que el debate reglamentario que tuvieron en los meses previos, demostró que la Convención no sólo propondrá un nuevo texto constitucional sino también una “nueva práctica política y una nueva forma de acción política que se construye, con ánimo colaborativo, desde el reconocimiento y la diversidad”.



En este discurso inaugural no estuvo ausente la referencia al denominado “estallido social” del 18 de octubre de 2019, que fue el inicio de un proceso que permitió la instalación de este órgano constitucional.



Tiare Aguilera, vicepresidenta y representante del pueblo Rapa Nui, afirmó que “hace dos años despertamos y nos levantamos en un grito común por dignidad y respeto, para ser parte de los cambios que este país demanda. Por eso hoy estamos aquí escuchando atentamente lo que pasa afuera de estas paredes, porque esta historia nunca más se construye sin los pueblos”.



La también vicepresidenta, Elisa Giustinianovich, por su parte, remarcó que no se puede perder de vista “que estamos aquí por un acontecimiento histórico que expresó un fuerte ¡ya no más! Ya no más a décadas y siglos de maltratos, ya no más a generaciones quebradas”.



A su vez, Pedro Muñoz, afirmó que el texto que desde acá se escribirá “significa mucho más que la Convención y que un acuerdo político: esta Nueva Constitución representa una oportunidad para mirarnos de frente, sin discriminación, sin odiosidades y reconociendo el valor de cada cual”; lo que fue reforzado por Lorena Céspedes quien indicó que están “construyendo un poder constituyente abierto e inclusivo que llegará a cada rincón de nuestro país”.



También se refirieron a la participación de los pueblos originarios pues tal como dijo Isabel Godoy, vicepresidenta y constituyente del pueblo Colla, “es hora de dejar atrás los paradigmas tradicionales… es clave el respeto a la Pachamama enfocado en el buen vivir”.



El vicepresidente Rodrigo Álvarez, representante de Vamos por Chile en la mesa directiva, también se plegó a este discurso, pero aprovechó de marcar un punto de vista diferente. Reconoció que hubiera esperado que esta ceremonia se hubiese dado en otra fecha.

“Soy parte en esta Convención Constituyente de una minoría, lo sé. Pero, al mismo tiempo, representamos a millones de chilenos que han creído y han votado por las ideas de la libertad y nuestros sueños para un país mejor… cientos de miles de personas para quienes el 18 de octubre no es una fecha para celebrar, ni tampoco para conmemorar y que representa violencia, destrucción y dolor”.



Pero, llamó a que esta fecha sea “una oportunidad distinta, no anclada a la violencia …que este inicio al debate sea una oportunidad al derecho, al entendimiento, al respeto, a la paz, la razón y a la convivencia en un espacio democrático”.

¿Qué sigue ahora?

Cumpliendo lo establecido en las normas reglamentarias, a partir de este miércoles 20 y hasta el martes 26, se llevarán a cabo sesiones plenarias con el objeto de escuchar los discursos de apertura de cada uno de las y los constituyentes, quienes dispondrán de 5 minutos para exponer sus ideas y visiones sobre lo que debiese contener la nueva Constitución. Además, a contar de esta jornada, se inició la constitución de las comisiones temáticas permanentes de la Convención. Las instancias de Sistema Político; Principios Constitucionales y Medio Ambiente, se reunieron en una primera sesión para organizar sus funciones y las restantes sesionarán este martes 19 de octubre.